Конте: "Клопп хотел найти оправдание или алиби"

Антонио Конте и Юрген Клопп Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его коллега Юрген Клопп из "Ливерпуля" пытался найти оправдание после потери двух очков против "шпор".

В минувшую субботу претендующий на титул Премьер-Лиги "Ливерпуль" недосчитался двух важных очков, сыграв дома с "Тоттенхэмом" только вничью 1:1.

После матча Клопп в сердцах заявил, что ему не нравится футбол "Тоттенхэма" и что "шпоры" должны делать для игры больше, позже признав, что ему, возможно, не стоило этого говорить.

Конте кажется, что Клопп просто поддался эмоциям и пытался замаскировать критикой соперника свою неудачу.

"Юрген — умный человек, очень умный. Иногда тренеру бывает непросто после матча, потому что тебе нужно сохранять холодную голову. Вы можете вспомнить, когда несколько раз я сам был расстроен результатом, собой и своими игроками".

"Я уважаю Юргена и знаю, что он очень уважает меня, и это хорошая возможность для него и для меня научиться тому, что во время матча никогда нельзя говорить о своем сопернике. Важно быть сосредоточенным на своей команде".

"Он был слегка разочарован после матча, но в то же время каждый тренер должен научиться, что нужно быть сосредоточенным на своей команде, а не на сопернике. Иначе это означает, что ты хочешь найти оправдание или алиби, потому что ты не справился со своей работой", — цитирует Конте Sky Sports.


Метки Клопп, Конте, Ливерпуль, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2022 21:00

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  1. quavo 10.05.2022 21:38 # quavo
    Норм ссыт на очкастого пидора и карлика невила

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  2. dexter 10.05.2022 21:05 # dexter
    По делу.

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  3. frisby 10.05.2022 21:05 # frisby
    прав 100%
    но посмотрим в конце сезона какие титулы кубки и трофеи будут петунхема с Конте и какие он найдет для этого оправдания или алиби, а иначе блять он не справился со своей работой.

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