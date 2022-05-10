Конте: "Клопп хотел найти оправдание или алиби"
Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его коллега Юрген Клопп из "Ливерпуля" пытался найти оправдание после потери двух очков против "шпор".
В минувшую субботу претендующий на титул Премьер-Лиги "Ливерпуль" недосчитался двух важных очков, сыграв дома с "Тоттенхэмом" только вничью 1:1.
После матча Клопп в сердцах заявил, что ему не нравится футбол "Тоттенхэма" и что "шпоры" должны делать для игры больше, позже признав, что ему, возможно, не стоило этого говорить.
Конте кажется, что Клопп просто поддался эмоциям и пытался замаскировать критикой соперника свою неудачу.
"Юрген — умный человек, очень умный. Иногда тренеру бывает непросто после матча, потому что тебе нужно сохранять холодную голову. Вы можете вспомнить, когда несколько раз я сам был расстроен результатом, собой и своими игроками".
"Я уважаю Юргена и знаю, что он очень уважает меня, и это хорошая возможность для него и для меня научиться тому, что во время матча никогда нельзя говорить о своем сопернике. Важно быть сосредоточенным на своей команде".
"Он был слегка разочарован после матча, но в то же время каждый тренер должен научиться, что нужно быть сосредоточенным на своей команде, а не на сопернике. Иначе это означает, что ты хочешь найти оправдание или алиби, потому что ты не справился со своей работой", — цитирует Конте Sky Sports.
10.05.2022 21:00
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Последние комментарии:
Норм ссыт на очкастого пидора и карлика невила
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По делу.
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прав 100%
но посмотрим в конце сезона какие титулы кубки и трофеи будут петунхема с Конте и какие он найдет для этого оправдания или алиби, а иначе блять он не справился со своей работой.
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