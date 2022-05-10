Конте: "Клопп хотел найти оправдание или алиби"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его коллега Юрген Клопп из "Ливерпуля" пытался найти оправдание после потери двух очков против "шпор".

В минувшую субботу претендующий на титул Премьер-Лиги "Ливерпуль" недосчитался двух важных очков, сыграв дома с "Тоттенхэмом" только вничью 1:1.



После матча Клопп в сердцах заявил, что ему не нравится футбол "Тоттенхэма" и что "шпоры" должны делать для игры больше, позже признав, что ему, возможно, не стоило этого говорить.



Конте кажется, что Клопп просто поддался эмоциям и пытался замаскировать критикой соперника свою неудачу.



"Юрген — умный человек, очень умный. Иногда тренеру бывает непросто после матча, потому что тебе нужно сохранять холодную голову. Вы можете вспомнить, когда несколько раз я сам был расстроен результатом, собой и своими игроками".



"Я уважаю Юргена и знаю, что он очень уважает меня, и это хорошая возможность для него и для меня научиться тому, что во время матча никогда нельзя говорить о своем сопернике. Важно быть сосредоточенным на своей команде".



"Он был слегка разочарован после матча, но в то же время каждый тренер должен научиться, что нужно быть сосредоточенным на своей команде, а не на сопернике. Иначе это означает, что ты хочешь найти оправдание или алиби, потому что ты не справился со своей работой", — цитирует Конте Sky Sports.