Рюдигер согласовал свой переход в "Реал"

Защитник "Челси" Антоно Рюдигер достиг договоренности о переходе в "Реал" грядущим летом.

Еще до наложения на клуб санкций "Челси" предложил Рюдигеру новый контракт с зарплатой свыше 200,000 фунтов в неделю, однако Антонио ответил отказом.



Как стало известно Sky Sports, на "Сантьяго Бернабеу" Рюдигер получит четырехлетний контракт с зарплатой в 400,000 евро (342,00 фунтов) в неделю.



29-летний немец произвел впечатление на боссов "Реала" во время полуфинальных матчей Лиги Чемпионов за "Челси" и присоединится к команде Карло Анчелотти как свободный агент 1 июля.



Помимо "Реала", интерес к Рюдигеру также проявляли "Барселона", ПСЖ, "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".