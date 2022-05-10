Рюдигер согласовал свой переход в "Реал"

Антонио Рюдигер Защитник "Челси" Антоно Рюдигер достиг договоренности о переходе в "Реал" грядущим летом.

Еще до наложения на клуб санкций "Челси" предложил Рюдигеру новый контракт с зарплатой свыше 200,000 фунтов в неделю, однако Антонио ответил отказом.

Как стало известно Sky Sports, на "Сантьяго Бернабеу" Рюдигер получит четырехлетний контракт с зарплатой в 400,000 евро (342,00 фунтов) в неделю.

29-летний немец произвел впечатление на боссов "Реала" во время полуфинальных матчей Лиги Чемпионов за "Челси" и присоединится к команде Карло Анчелотти как свободный агент 1 июля.

Помимо "Реала", интерес к Рюдигеру также проявляли "Барселона", ПСЖ, "Ювентус" и "Манчестер Юнайтед".


Метки Реал, Рюдигер, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2022 20:00

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  1. hunter022 10.05.2022 20:02 # hunter022
    Место для будущей легенды клуба Магваера освободилось..

    (ответить)

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