Невилл: "Чемпионская гонка еще не окончена"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что в чемпионской гонке Премьер-Лиги еще возможны неожиданные повороты.

До завершения сезона "Манчестер Сити" остается сыграть только три матча, однако Невилл предупреждает, что "горожан" ждут два очень сложных выезда, которые могут подарить "Ливерпулю" возможность перехватить инициативу в гонке.



"Я верю, что "Вулверхэмптон" или "Вест Хэм" могут шокировать "Манчестер Сити".



"Это команды, которые могут навредить "Сити", учитывая травму Рубена Диаша. Обе команды проводят хороший сезон. Это неудобные соперники. "Сити" нужно будет сыграть в свой лучший футбол. Травма Диаша разрушает связи в обороне и повышает шансы "Ливерпуля". Я верю, что кое-что еще может произойти в гонке. Это не будет гладкий путь".



"Если "Сити" выиграет следующие два матча, то станет чемпионом. "Вулверхэмптону" или "Вест Хэму" еще нужно отобрать очки у "Сити", но гонка не окончена".



"Если бы "Ливерпуль" мог выбрать два выезда, куда отправить "Сити", то выбрал бы, наверное, "Арсенал" и "Тоттенхэм", а после них — "Вест Хэм" и "Вулверхэмптон". "Манчестер Юнайтед" и "Челси" сбавили обороты".



"Еще играть и играть. Это хорошо для лиги, что "Ливерпуль" играет первым и может догнать их. Я не думаю, что "Ливерпуль" будет терять очки. Они сделают свою работу", — сообщил Невилл в своем подкасте.