"Манчестер Сити" объявил о покупке Холанда

Эрлинг Холанд "Манчестер Сити" официально объявил о согласовании трансфера нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Накануне пройдя медобследование в Брюсселе, Холанд присоединится к "Сити" 1 июля. По информации Sky Sports, "Боруссия" получит за Эрлинга 51.1 млн. фунтов.

Вместе с тем за счет комиссионных, бонуса за переход и прочих сопутствующих расходов 21-летний норвежец обойдется "горожанам" в 85.5 млн. фунтов.

Выступая перед прессой ранее во вторник, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола не мог не высказаться по этому поводу, призвав дождаться подтверждения, которое теперь поступило.

"Дортмундская "Боруссия" и "Манчестер Сити" сказали мне, что мне нельзя ничего говорить, пока сделка не будет окончательно оформлена".

"Я не могу говорить. Прошу меня простить. У нас еще будет время поговорить. Каждый знает ситуацию. Я не должен говорить, потому что мне не нравится говорить о будущем или о следующем сезоне".

"Новые игроки всегда помогают команде стать сильнее. Однако нет такого одного защитника или нападающего, который бы решил все наши оборонительные или голевые проблемы".

"У этого клуба всегда есть видение будущего. Я в курсе решений, которые принимает клуб, и я их на 100 процентов поддерживаю", — цитирует Гвардиолу BBC.


Метки Боруссия, Гвардиола, Манчестер Сити, трансферы, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2022 18:00

Количество просмотров Просмотров: 782

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Последние комментарии:




  1. chelsea88 10.05.2022 18:16 # chelsea88
    Xyйня эта апл, там Динамо бьётся с Аланией за выход в финал Кубка россии.

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  2. gerrard08 10.05.2022 18:16 # gerrard08
    Мрази бедуины.
    Даже Райолу прикончили, чтоб не платить Холланду личку в 500к\нед.
    А так хз как интегрируют его, но нап он борзый, офк.
    Мб поможет дойти до финала лч еще раз, чем черт не шутит.

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  3. true-manc 10.05.2022 18:15 # true-manc
    лузерпуки:
    > у нас династия!!1111

    реальность:
    > династия Холандов в Сити

    скузня, что с е6алом?)

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  4. ooaaaa 10.05.2022 18:14 # ooaaaa
    паническая покупка?)

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  5. great-alexander 10.05.2022 18:13 # great-alexander
    он закончит свою карьеру как и его батя, только еще и в 22 года
    Скриньте

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  6. true-manc 10.05.2022 18:12 # true-manc
    все в выигрыше от трансфера:

    Сити получает топового забивалу
    а сам Холанд развивается как футболист и совершенствует свою игру в подыгрыше, чтобы стать одним из лучших в истории и войти в число величайших. Пеп прокачает Эрлинга, как в свое время прокачал Месси.

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  7. melwood-lfc 10.05.2022 18:11 # melwood-lfc
    у кого-то Холланд
    а у кого-то Минамино=\

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  8. turist 10.05.2022 18:11 # turist
    Похоже на футбольный менеджер с артмани)

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  9. algambra 10.05.2022 18:10 # algambra
    крутой трансфер, с МС станет еще сложнее соперничать, к сожалению для всех остальных клубов

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  10. thegodfather 10.05.2022 18:09 # thegodfather
    И ему всего 21.
    Бля, завидую, круто)

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  11. v-0987654321 10.05.2022 18:09 # v-0987654321
    Уелком Безтрофейник Хуеланд в НОЛЬчестер сити

    (ответить)

  12. bushwacka 10.05.2022 18:09 # bushwacka
    "Да как-то поепать))))" (С) Реал Мадрид

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  13. shakur 10.05.2022 18:08 # shakur
    Тень Минамино

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  14. true-manc 10.05.2022 18:08 # true-manc
    Приветов фанатам «Ман Сити» накопилось больше. Здесь Эрлинг на руках у старшего брата Астора. Оба – в клубной форме, достать которую ребятам было несложно – их отец Альф-Инге отыграл за «Сити» три сезона.

    Вымахавший Эрлинг попал на видеозапись с тренировки – он бегал в футболке «Ман Сити» с 45-м номером. Под ним на «Этихаде» играл Марио Балотелли.

    Перенесемся в 2014-й. Эрлинг выбрался с семьей на «Уэмбли» посмотреть, как «Ман Сити» благодаря голам Яя Туре, Самира Насри и Хесуса Наваса разобрался с «Сандерлендом» в финале Кубка английской лиги.

    В ноябре 2017-го Эрлинг в компании отца посмотрел домашний матч «Сити» в Лиге чемпионов против «Фейноорда». Кстати, тем вечером за «горожан» дебютировал Фил Фоден – здесь тоже наклевывается красивая связь.

    В сезоне-2020/21 Холанд побывал на «Этихаде» уже игроком – «Боруссия» попала на «Ман Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Камера в подтрибунке поймала слова норвежца, который, болтая с Джудом Беллингемом, оценил стадион: «Прекрасно».

    Одно время Эрлинг состоял в норвежской фан-группе «Манчестер Сити» на фэйсбуке, но вышел оттуда, устав от вопросов медиа о переходе в английский клуб.


    С детства за КОРОЛЕЙ. КОРОЛЬ!!!

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  15. thegodfather 10.05.2022 18:08 # thegodfather
    Крутой трансфер.
    Не знаю че там щас с холландом, пропал с радарлв, но год назад разрывал.


    За эти деньги в ращы лучше чмокаку.

    Посмотрим что к чему

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  16. electric 10.05.2022 18:07 # electric
    Не заиграет. Скриньте!

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  17. true-manc 10.05.2022 18:05 # true-manc
    скузня:
    > в Сити играют только наемники

    реальность:
    > Холанд с детства за «Ман Сити». Вот доказательства
    https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3041254.html

    хорошая какуля в ротик лузерпукам)))

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  18. chelsea88 10.05.2022 18:03 # chelsea88
    Да уж, травмат который будет полсезона лежать в лазарете.

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  19. geniusss 10.05.2022 18:03 # geniusss
    КОРОЛИ

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  20. true-manc 10.05.2022 18:03 # true-manc
    КОРОЛИ!!! КОРОЛИ!!! КОРОЛИ!!!

    Достойный преемник великого КОРОЛЯ КОРОЛЕЙ СЕРХИО АГУЭРО!!!

    Эрлинг, верим!

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