"Манчестер Сити" объявил о покупке Холанда

"Манчестер Сити" официально объявил о согласовании трансфера нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.

Накануне пройдя медобследование в Брюсселе, Холанд присоединится к "Сити" 1 июля. По информации Sky Sports, "Боруссия" получит за Эрлинга 51.1 млн. фунтов.



Вместе с тем за счет комиссионных, бонуса за переход и прочих сопутствующих расходов 21-летний норвежец обойдется "горожанам" в 85.5 млн. фунтов.



Выступая перед прессой ранее во вторник, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола не мог не высказаться по этому поводу, призвав дождаться подтверждения, которое теперь поступило.



"Дортмундская "Боруссия" и "Манчестер Сити" сказали мне, что мне нельзя ничего говорить, пока сделка не будет окончательно оформлена".



"Я не могу говорить. Прошу меня простить. У нас еще будет время поговорить. Каждый знает ситуацию. Я не должен говорить, потому что мне не нравится говорить о будущем или о следующем сезоне".



"Новые игроки всегда помогают команде стать сильнее. Однако нет такого одного защитника или нападающего, который бы решил все наши оборонительные или голевые проблемы".



"У этого клуба всегда есть видение будущего. Я в курсе решений, которые принимает клуб, и я их на 100 процентов поддерживаю", — цитирует Гвардиолу BBC.