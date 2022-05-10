"Манчестер Сити" объявил о покупке Холанда
"Манчестер Сити" официально объявил о согласовании трансфера нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда.
Накануне пройдя медобследование в Брюсселе, Холанд присоединится к "Сити" 1 июля. По информации Sky Sports, "Боруссия" получит за Эрлинга 51.1 млн. фунтов.
Вместе с тем за счет комиссионных, бонуса за переход и прочих сопутствующих расходов 21-летний норвежец обойдется "горожанам" в 85.5 млн. фунтов.
Выступая перед прессой ранее во вторник, главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола не мог не высказаться по этому поводу, призвав дождаться подтверждения, которое теперь поступило.
"Дортмундская "Боруссия" и "Манчестер Сити" сказали мне, что мне нельзя ничего говорить, пока сделка не будет окончательно оформлена".
"Я не могу говорить. Прошу меня простить. У нас еще будет время поговорить. Каждый знает ситуацию. Я не должен говорить, потому что мне не нравится говорить о будущем или о следующем сезоне".
"Новые игроки всегда помогают команде стать сильнее. Однако нет такого одного защитника или нападающего, который бы решил все наши оборонительные или голевые проблемы".
"У этого клуба всегда есть видение будущего. Я в курсе решений, которые принимает клуб, и я их на 100 процентов поддерживаю", — цитирует Гвардиолу BBC.
10.05.2022 18:00
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Последние комментарии:
Xyйня эта апл, там Динамо бьётся с Аланией за выход в финал Кубка россии.
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Мрази бедуины.
Даже Райолу прикончили, чтоб не платить Холланду личку в 500к\нед.
А так хз как интегрируют его, но нап он борзый, офк.
Мб поможет дойти до финала лч еще раз, чем черт не шутит.
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лузерпуки:
> у нас династия!!1111
реальность:
> династия Холандов в Сити
скузня, что с е6алом?)
(ответить)
паническая покупка?)
(ответить)
он закончит свою карьеру как и его батя, только еще и в 22 года
Скриньте
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все в выигрыше от трансфера:
Сити получает топового забивалу
а сам Холанд развивается как футболист и совершенствует свою игру в подыгрыше, чтобы стать одним из лучших в истории и войти в число величайших. Пеп прокачает Эрлинга, как в свое время прокачал Месси.
(ответить)
у кого-то Холланд
а у кого-то Минамино=\
(ответить)
Похоже на футбольный менеджер с артмани)
(ответить)
крутой трансфер, с МС станет еще сложнее соперничать, к сожалению для всех остальных клубов
(ответить)
И ему всего 21.
Бля, завидую, круто)
(ответить)
Уелком Безтрофейник Хуеланд в НОЛЬчестер сити
(ответить)
"Да как-то поепать))))" (С) Реал Мадрид
(ответить)
Тень Минамино
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Приветов фанатам «Ман Сити» накопилось больше. Здесь Эрлинг на руках у старшего брата Астора. Оба – в клубной форме, достать которую ребятам было несложно – их отец Альф-Инге отыграл за «Сити» три сезона.
Вымахавший Эрлинг попал на видеозапись с тренировки – он бегал в футболке «Ман Сити» с 45-м номером. Под ним на «Этихаде» играл Марио Балотелли.
Перенесемся в 2014-й. Эрлинг выбрался с семьей на «Уэмбли» посмотреть, как «Ман Сити» благодаря голам Яя Туре, Самира Насри и Хесуса Наваса разобрался с «Сандерлендом» в финале Кубка английской лиги.
В ноябре 2017-го Эрлинг в компании отца посмотрел домашний матч «Сити» в Лиге чемпионов против «Фейноорда». Кстати, тем вечером за «горожан» дебютировал Фил Фоден – здесь тоже наклевывается красивая связь.
В сезоне-2020/21 Холанд побывал на «Этихаде» уже игроком – «Боруссия» попала на «Ман Сити» в четвертьфинале Лиги чемпионов. Камера в подтрибунке поймала слова норвежца, который, болтая с Джудом Беллингемом, оценил стадион: «Прекрасно».
Одно время Эрлинг состоял в норвежской фан-группе «Манчестер Сити» на фэйсбуке, но вышел оттуда, устав от вопросов медиа о переходе в английский клуб.
С детства за КОРОЛЕЙ. КОРОЛЬ!!!
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Крутой трансфер.
Не знаю че там щас с холландом, пропал с радарлв, но год назад разрывал.
За эти деньги в ращы лучше чмокаку.
Посмотрим что к чему
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Не заиграет. Скриньте!
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скузня:
> в Сити играют только наемники
реальность:
> Холанд с детства за «Ман Сити». Вот доказательства
https://www.sports.ru/tribuna/blogs/odukhevremeni/3041254.html
хорошая какуля в ротик лузерпукам)))
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Да уж, травмат который будет полсезона лежать в лазарете.
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КОРОЛИ
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КОРОЛИ!!! КОРОЛИ!!! КОРОЛИ!!!
Достойный преемник великого КОРОЛЯ КОРОЛЕЙ СЕРХИО АГУЭРО!!!
Эрлинг, верим!
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