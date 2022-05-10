Эвра обрушился с критикой на "Сити" и Гвардиолу

Хосеп Гвардиола Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра обрушился с критикой на "Манчестер Сити" и главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу.

На прошлой неделе "Сити" завершил выступление в Лиге Чемпионов, не сумев выйти в финал. Очередная неудача "горожан" на европейской арене не удивляет Эвра.

Патрис считает, что выстроенная Гвардиолой команда слаба духом, а деньги — единственная мотивация для игроков "Сити".

"Манчестер Сити" нуждается в лидерах, но Гвардиола не хочет лидеров. Он не хочет никаких игроков с характером. Он сам лидер. Поэтому, когда у них возникают проблемы на поле, им некому помочь. Он определяет состав, исходя из этого, он не хочет тренировать игроков с характером".

"Они ущербны. Они напоминают мне ПСЖ. Эти клубы опираются на деньги. У "Реала" тоже есть деньги, но есть и история. У "Манчестер Сити" есть только деньги, и это единственная причина, почему игроки идут выступать за них", — сообщил Эвра Amazon.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити, Эвра

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2022 17:00

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Последние комментарии:




  1. shearer1 10.05.2022 18:15 # shearer1
    У Ньюкасла теперь есть и деньги и история.
    Команда развивается. Я прогнозирую...

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  2. van-der-slav 10.05.2022 18:15 # van-der-slav
    Патрис считает, что выстроенная Гвардиолой команда слаба духом, а деньги — единственная мотивация для игроков "Сити"
    Гхм мю гхм гхм

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  3. tigerpool 10.05.2022 17:31 # tigerpool
    Это правда

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  4. bes-ter 10.05.2022 17:31 # bes-ter
    Ну да, в наше время в АПЛ все ради интереса играют и в клубы за деньгами никто не переходит.

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  5. yamateh 10.05.2022 17:27 # yamateh
    Кому какая разница?

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  6. largo-winch 10.05.2022 17:18 # largo-winch
    Евра будет обоссан в финале, ведь СИТИ вышел в финал ЛЧ, уххахахах

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  7. seregaball 10.05.2022 17:14 # seregaball
    Открыл Америку

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  8. weorlfc 10.05.2022 17:12 # weorlfc
    Все ссут на полторашку!

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  9. gerrard08 10.05.2022 17:11 # gerrard08
    Хоть он и конченный, но тут прав на 100%

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  10. true-manc 10.05.2022 17:05 # true-manc
    это бред

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