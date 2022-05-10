Эвра обрушился с критикой на "Сити" и Гвардиолу
Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра обрушился с критикой на "Манчестер Сити" и главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу.
На прошлой неделе "Сити" завершил выступление в Лиге Чемпионов, не сумев выйти в финал. Очередная неудача "горожан" на европейской арене не удивляет Эвра.
Патрис считает, что выстроенная Гвардиолой команда слаба духом, а деньги — единственная мотивация для игроков "Сити".
"Манчестер Сити" нуждается в лидерах, но Гвардиола не хочет лидеров. Он не хочет никаких игроков с характером. Он сам лидер. Поэтому, когда у них возникают проблемы на поле, им некому помочь. Он определяет состав, исходя из этого, он не хочет тренировать игроков с характером".
"Они ущербны. Они напоминают мне ПСЖ. Эти клубы опираются на деньги. У "Реала" тоже есть деньги, но есть и история. У "Манчестер Сити" есть только деньги, и это единственная причина, почему игроки идут выступать за них", — сообщил Эвра Amazon.
10.05.2022 17:00
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Последние комментарии:
У Ньюкасла теперь есть и деньги и история.
Команда развивается. Я прогнозирую...
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Патрис считает, что выстроенная Гвардиолой команда слаба духом, а деньги — единственная мотивация для игроков "Сити"
Гхм мю гхм гхм
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Это правда
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Ну да, в наше время в АПЛ все ради интереса играют и в клубы за деньгами никто не переходит.
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Кому какая разница?
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Евра будет обоссан в финале, ведь СИТИ вышел в финал ЛЧ, уххахахах
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Открыл Америку
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Все ссут на полторашку!
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Хоть он и конченный, но тут прав на 100%
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это бред
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