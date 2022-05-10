Эвра обрушился с критикой на "Сити" и Гвардиолу

Бывший защитник "Манчестер Юнайтед" Патрис Эвра обрушился с критикой на "Манчестер Сити" и главного тренера "горожан" Хосепа Гвардиолу.

На прошлой неделе "Сити" завершил выступление в Лиге Чемпионов, не сумев выйти в финал. Очередная неудача "горожан" на европейской арене не удивляет Эвра.



Патрис считает, что выстроенная Гвардиолой команда слаба духом, а деньги — единственная мотивация для игроков "Сити".



"Манчестер Сити" нуждается в лидерах, но Гвардиола не хочет лидеров. Он не хочет никаких игроков с характером. Он сам лидер. Поэтому, когда у них возникают проблемы на поле, им некому помочь. Он определяет состав, исходя из этого, он не хочет тренировать игроков с характером".



"Они ущербны. Они напоминают мне ПСЖ. Эти клубы опираются на деньги. У "Реала" тоже есть деньги, но есть и история. У "Манчестер Сити" есть только деньги, и это единственная причина, почему игроки идут выступать за них", — сообщил Эвра Amazon.