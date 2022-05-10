"Вест Хэм" заинтересован в Уоткинсе

"Вест Хэм" заинтересован в приобретении нападающего "Астон Виллы" и сборной Англии Олли Уоткинса.

Главный тренер "Вест Хэма" Дэвид Мойес решительно настроен укрепить нападение после того, как недостаток голов не позволил ему команде достичь финала Лиги Европы и побороться за попадание в топ-4 Премьер-Лиги в этом сезоне.



Как стало известно The Guardian, лондонский клуб уже изучает возможность приглашения Уоткинса, который проявляет себя с лучшей стороны после перехода из "Брентфорда" за 28 миллионов фунтов два года назад.



В это сезоне Олли забил 11 голов за клуб и сборную, поэтому "Вилла" может потребовать минимум 50 млн. фунтов за 26-летнего англичанина.



Помимо Уоткинса, на радаре у "молотобойцев" находятся Эдди Нкетиа из "Арсенала", Дарвин Нуньес из "Бенфики" и принадлежащий "Челси" Армандо Бройя.