Светская хроника за вторник

Алекс Окслейд-Чемберлен может покинуть "Ливерпуль" летом. "Манчестер Юнайтед" ищет свободных агентов. "Астон Вилла" сделала предложение по Филиппе Коутиньо. Обзор слухов и сплетен английской прессы за вторник.

"Бавария" пока не обращалась к "Ливерпулю" насчет нападающего Садио Мане. (Daily Mirror)



Полузащитник Алекс Окслейд-Чемберлен опасается, что ему придется покинуть "Ливерпуль" летом. (Daily Mail)



"Арсенал" продолжает наблюдать за нападающим "Эвертона" Домиником Калверт-Левином. (Daily Mail)



"Манчестер Юнайтед" попросил посредников подыскать для клуба свободных агентов. (The Sun)



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба собирается продолжить карьеру за рубежом. (Sky Sports)



Покидающий "Юнайтед" свободным агентом вингер Джесси Лингард ведет переговоры с "Ювентусом", ПСЖ, "Миланом" и "Ньюкаслом". (Daily Mail)



Защитник "Юнайтед" Эрик Байи может найти пристанище в "Ньюкасле". (Daily Express)



"Ньюкасл" готов выслушать предложения по 10 игрокам, включая своего капитана Джамаала Ласселлса. (The Sun)



"Астон Вилла" предложила 12 миллионов фунтов за полузащитника "Барселоны" Филиппе Коутиньо, которого бирмингемский клуб сейчас арендует. (Daily Mail)



"Уотфорд" готов продать Исмаилу Сарра и Эммануэля Денниса. (Daily Express)



"Сандерленд" планирует переманить из "Бирмингема" 16-летнего Джоба Беллингема, младшего брата Джуда. (Daily Mail)



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Защитник "Кристал Пэлас" Марк Гехи будет доступен для вызова в сборную Англии на матчи Лиги Наций в следующем месяце, несмотря на травму лодыжки. (Daily Mail)



"Юнайтед" собирается назначить второго спортивного директора, помимо Джона Мерто. (Daily Mirror)



Защитник Александр Зинченко пригласил 10-летнего мальчика, беженца из Украины, на тренировку "Манчестер Сити". (Daily Mail)