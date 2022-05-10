Премьер-Лига. Анонс матча вторника

Юрген Клопп и Стивен Джеррард Во вторник, 10 мая, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Астон Виллой" и "Ливерпулем". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АСТОН ВИЛЛА — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция

"Астон Вилла" набрала семь очков в трех последних матчах Премьер-Лиги, до этого потерпев четыре поражения кряду. Нападающий бирмингемцев Олли Уоткинс — только один из девяти игроков, забивавших 10+ голов в Премьер-Лиги в каждом из двух последних сезонов.

"Ливерпуль" — единственная в топ-5 европейских лиг команда, не потерпевшая ни одного поражения в 2022 году в рамках своего чемпионата (13 побед, 3 ничьи). В этом сезоне "красные" только в одном выездном матче Премьер-Лиги не смогли забить (поражение 1:0 против "Лестера").

"Ливерпуль" выиграл семь из восьми последних встреч с "Виллой" в Премьер-Лиге — исключением стало поражение 7:2 в прошлом сезоне.

Полузащитник "Виллы" Джейкоб Рэмси вне игры с травмой паха. Лейон Бэйли и Кортни Хауз тоже имеют проблемы со здоровьем.

Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино может вернуться после травмы стопы.


Метки анонс тура, Астон Вилла, Ливерпуль, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2022 14:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 10.05.2022 14:35 # largo-winch
    Нужна только победа Ливерпуля.
    Стиви может испортить себе репутацию, поэтому проиграет минимально 0-5

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  2. ian 10.05.2022 14:02 # ian
    Любой исход в пользу колбасных. Все одна красная семья. Юнва.

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