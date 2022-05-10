Премьер-Лига. Анонс матча вторника

Во вторник, 10 мая, состоится перенесенный поединок Премьер-Лиги между "Астон Виллой" и "Ливерпулем". Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

АСТОН ВИЛЛА — ЛИВЕРПУЛЬ 22:00 Онлайн-трансляция



"Астон Вилла" набрала семь очков в трех последних матчах Премьер-Лиги, до этого потерпев четыре поражения кряду. Нападающий бирмингемцев Олли Уоткинс — только один из девяти игроков, забивавших 10+ голов в Премьер-Лиги в каждом из двух последних сезонов.



"Ливерпуль" — единственная в топ-5 европейских лиг команда, не потерпевшая ни одного поражения в 2022 году в рамках своего чемпионата (13 побед, 3 ничьи). В этом сезоне "красные" только в одном выездном матче Премьер-Лиги не смогли забить (поражение 1:0 против "Лестера").



"Ливерпуль" выиграл семь из восьми последних встреч с "Виллой" в Премьер-Лиге — исключением стало поражение 7:2 в прошлом сезоне.



Полузащитник "Виллы" Джейкоб Рэмси вне игры с травмой паха. Лейон Бэйли и Кортни Хауз тоже имеют проблемы со здоровьем.



Нападающий "Ливерпуля" Роберто Фирмино может вернуться после травмы стопы.