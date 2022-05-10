Моуриньо готов отпустить Абрахэма назад в Премьер-Лигу

Главный тренер "Ромы" Жозе Моуриньо заявил, что не будет мешать возвращению нападающего Тэмми Абрахэма в Премьер-Лигу.

Перебравшись в "Рому" из "Челси" прошлым летом, Абрахэм забил 15 голов в рамках Серии А. Согласно слухам, теперь Тэмми является трансферной целью для "Арсенала.



Моуриньо не думает, что Абрахэм хочет назад в Премьер-Лигу, но если это произойдет, Жозе не будет чинить препятствий перед 24-летним англичанином.



"Думаю, он принял непростое для молодого игрока решение, покинув свой клуб, свой дом, свой город, свою страну, покинув Премьер-Лигу — соревнование, которое, конечно, любому игроку сложно покинуть".



"Думаю, он пошел этим путем, потому что доверяет мне. И в момент, когда он захочет вернуться в Англию, ему будет достаточно просто щелкнуть пальцами, и я буду только рад. Но я не думаю, что он этого хочет, нет".



"Он снова вызывается в сборную, и его любят в Риме. Я бы не сказал, что он доказал неправоту людей, потому что, думаю, каждый и так считает его хорошим игроком, но английские парни вроде Смоллинга, Томори и Тэмми показывают, что жизнь есть и за пределами Премьер-Лиги, и жизнь в Италии делает их еще лучше", — сообщил Моуриньо Sky Sports.