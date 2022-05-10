Клопп: "Премьер-Лиге нужно, чтобы "Ливерпуль" соперничал с "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что Премьер-Лига нуждается в его команде, идущей по пятам за "Манчестер Сити".

На днях коллега Клоппа из "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что каждый поддерживает "Ливерпуль" в чемпионской гонке Премьер-Лиги.



По мнению Юргена, это просто связано с желанием людей увидеть борьбу. Если бы "горожане" без сопротивления взяли свой четвертый титул за пять последних лет, это было бы слишком скучно.



"Представьте ситуацию, если бы не были так близки. Тогда интервью были бы бы скучными. Вам нужно поддерживать определенный уровень волнения — люди должны волноваться насчет того, кто останется в лиге и кто попадет в Лигу Чемпионов. Представьте, ели бы не были близки к ним", — цитирует Клоппа The Guardian.