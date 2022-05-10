Клопп: "Премьер-Лиге нужно, чтобы "Ливерпуль" соперничал с "Сити"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что Премьер-Лига нуждается в его команде, идущей по пятам за "Манчестер Сити".

На днях коллега Клоппа из "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что каждый поддерживает "Ливерпуль" в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

По мнению Юргена, это просто связано с желанием людей увидеть борьбу. Если бы "горожане" без сопротивления взяли свой четвертый титул за пять последних лет, это было бы слишком скучно.

"Представьте ситуацию, если бы не были так близки. Тогда интервью были бы бы скучными. Вам нужно поддерживать определенный уровень волнения — люди должны волноваться насчет того, кто останется в лиге и кто попадет в Лигу Чемпионов. Представьте, ели бы не были близки к ним", — цитирует Клоппа The Guardian.


Метки Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2022 12:00

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Последние комментарии:




  1. vals1702 10.05.2022 12:55 # vals1702
    АПЛ давно куплена шейхами, коррупция процветает.

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  2. bangladesh 10.05.2022 12:46 # bangladesh
    Да всем болелам лфк похуй на апл. О чем он?

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  3. true-manc 10.05.2022 12:03 # true-manc
    Факт! Именно поэтому судьи постоянно тянут портовую помойку, но бездарная скузня даже со всех их помощью (голы из офсайда, липовые пенальти и т.д.) умудряется оставаться на страпоне.

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