Брюс Бак останется президентом "Челси"
Брюс Бак собирается остаться в роли президента "Челси" при новом владельце клуба Тодде Бели.
На прошлой неделе консорциум Бели согласовал покупку "Челси" за 2.5 млрд. фунтов, взяв на себя обязательство инвестировать еще 1.75 млрд. фунтов в развитие клуба.
В данный момент эта сделка находится на одобрении у британского правительства и Премьер-Лиги, однако Бели уже строит планы на будущее в отношении "Челси".
Как уже было сказано, 76-летний Бак должен остаться на своем посту при Бели, а вот судьба директора "синих" Марины Грановской пока неясна.
И Бак, и Грановская являются близкими людьми Роману Абрамовичу, с которым они начали работать еще до своего прихода в лондонский клуб.
BBC также ожидает, что в обновленный совет директоров "Челси", помимо Бели и Бака, войдут журналист Даниэль Финкельштейн и специалист по связям с общественностью Барбара Чароне.
10.05.2022 11:00
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