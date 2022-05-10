Брюс Бак останется президентом "Челси"

Брюс Бак собирается остаться в роли президента "Челси" при новом владельце клуба Тодде Бели.

На прошлой неделе консорциум Бели согласовал покупку "Челси" за 2.5 млрд. фунтов, взяв на себя обязательство инвестировать еще 1.75 млрд. фунтов в развитие клуба.



В данный момент эта сделка находится на одобрении у британского правительства и Премьер-Лиги, однако Бели уже строит планы на будущее в отношении "Челси".



Как уже было сказано, 76-летний Бак должен остаться на своем посту при Бели, а вот судьба директора "синих" Марины Грановской пока неясна.



И Бак, и Грановская являются близкими людьми Роману Абрамовичу, с которым они начали работать еще до своего прихода в лондонский клуб.



BBC также ожидает, что в обновленный совет директоров "Челси", помимо Бели и Бака, войдут журналист Даниэль Финкельштейн и специалист по связям с общественностью Барбара Чароне.