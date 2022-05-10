Магуайр может стать целью для "Челси"

Харри Магуайр Британский комментатор Ричард Киз заявил, что капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр может стать трансферной целью для "Челси".

В этом сезоне к оборонительным действиям Магуайра и его лидерским качествам есть большие претензии. Ходят слухи, что Харри рискует не получить места в планах нового главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага.

Если "красные дьяволы" вдруг откажутся от Магуайра, это может оказаться на руку "Челси", который в конце этого сезона прощается с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном.

Как утверждает Киз, ссылаясь на свои источники, при новом владельце Тодде Бели "Челси" хочет создать стержень из английских игроков. Помимо самого дорогого защитника в мире, на радаре у "синих" также находятся полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс и нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.

"Тут есть кое-что интересное. То, что я скажу, будет воспринято с привычным скептицизмом, но как много раз мы оказывались правы в этом блоге?"

"Я продолжаю слышать, что "Челси" снова хочет создать стержень из английских игроков в своей команде. Новые владельцы хотят громко о себе заявить, и это может быть подходящая возможность".

"Им нужен центральный защитник. Харри Магуайр? Сколько бы он стоил? 40-50 миллионов фунтов? Я практически уверен, что он с радостью согласится начать с чистого листа", — пишет Киз в своем блоге.


Метки Магуайр, Манчестер Юнайтед, слухи, Челси

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2022 10:00

Количество просмотров Просмотров: 928

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  1. edgarkuznetsov 10.05.2022 11:11 # edgarkuznetsov
    Фото огонь

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  2. gunars 10.05.2022 10:57 # gunars
    Берите этого топаря гпенсы)

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  3. emil7 10.05.2022 10:43 # emil7
    Себе оставьте это бревно:)

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  4. chebrec 10.05.2022 10:34 # chebrec
    Ахахахахахахахахахаха
    Охохохохохохохохохохо
    Ехехехехехехехехехехехе

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  5. phenomenon1 10.05.2022 10:32 # phenomenon1
    Админ данного ресурса - обоссаный руснявый ватан...ахаха

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  6. mixmaster 10.05.2022 10:28 # mixmaster
    наконец-то гпенсы топаря ухватят

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  7. hunter022 10.05.2022 10:10 # hunter022
    Топ трансфер для помойки станет лучшим защитником в истории клуба.

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