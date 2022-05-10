Магуайр может стать целью для "Челси"

Британский комментатор Ричард Киз заявил, что капитан "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр может стать трансферной целью для "Челси".

В этом сезоне к оборонительным действиям Магуайра и его лидерским качествам есть большие претензии. Ходят слухи, что Харри рискует не получить места в планах нового главного тренера "Юнайтед" Эрика Тен Хага.



Если "красные дьяволы" вдруг откажутся от Магуайра, это может оказаться на руку "Челси", который в конце этого сезона прощается с Антонио Рюдигером и Андреасом Кристенсеном.



Как утверждает Киз, ссылаясь на свои источники, при новом владельце Тодде Бели "Челси" хочет создать стержень из английских игроков. Помимо самого дорогого защитника в мире, на радаре у "синих" также находятся полузащитник "Вест Хэма" Деклан Райс и нападающий "Тоттенхэма" Харри Кейн.



"Тут есть кое-что интересное. То, что я скажу, будет воспринято с привычным скептицизмом, но как много раз мы оказывались правы в этом блоге?"



"Я продолжаю слышать, что "Челси" снова хочет создать стержень из английских игроков в своей команде. Новые владельцы хотят громко о себе заявить, и это может быть подходящая возможность".



"Им нужен центральный защитник. Харри Магуайр? Сколько бы он стоил? 40-50 миллионов фунтов? Я практически уверен, что он с радостью согласится начать с чистого листа", — пишет Киз в своем блоге.