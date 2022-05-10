"Вест Хэм" лидирует в борьбе за Нкетиа
"Вест Хэм" лидирует в борьбе за нападающего "Арсенала" Эдди Нкетиа.
На финише сезона Нкетиа подхватил эстафету у выдохшегося Александра Лакасетта и своими голами помог "Арсеналу" вернуться в топ-4 Премьер-Лиги.
Эдди отметился дублями против "Лидса" и "Челси", чем только укрепил желание "канониров" продлить его истекающий в конце сезона контракт.
Однако Нкетиа хочет играть регулярно, а в этом сезоне он отметился лишь пятью появлениями в стартовом составе в рамках Премьер-Лиги.
По информации Daily Mail, представители Нкетиа провели уже два раунда переговоров и планируют третий, однако в случае своего расставания с "Арсеналом" 22-летний англичанин, вероятнее всего, отправится в "Вест Хэм", который манит его местом в старте.
10.05.2022 09:00
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