Невилл: "У Робсона и Брюса не было проводов, почему они должны быть у Лингарда?"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл назвал "чепухой" жалобы на то, что "Манчестер Юнайтед" не дал вингеру Джесси Лингарду попрощаться с фанатами клуба.

Согласно слухам, Лингард остался смертельно обижен на свой родной клуб за то, что в заключительном домашнем матче сезона его даже не выпустили на замену.



Пресса также утверждала, что теперь Джесси точно покинет "Юнайтед", даже если новый главный тренер "красных дьяволов" Эрик Тен Хаг захочет предложить ему новый контракт.



Однако Невилл спешит напомнить, что в прошлом гораздо более именитые игроки, нежели Лингард, оказывались лишены пышных проводов.



"Насчет Лингарда было сказано много чепухи. Он много времени провел в клубе и сослужил хорошую службу. Но мы были свидетелями того, что Брайан Робсон и Стив Брюс не играли в своих последних матчах и не получали возможности попрощаться в кубковых финалах".



"Они оба были замечательными капитанами, а один из них и вовсе, наверное, лучший капитан "Манчестер Юнайтед" всех времен".



"Они не получили возможности попрощаться, как того хотели, поэтому я не уверен, что Лингард заслуживал этого", — сообщил Невилл в своем подкасте.