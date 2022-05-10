Клопп высказался насчет ожидаемого перехода Холанда в "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи о скором переходе нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в "Манчестер Сити".

В понедельник стало известно, что "Сити" может уже на текущей неделе подтвердить приобретение Холанда за 64 миллиона фунтов. В лице 21-летнего норвежца, забившего 85 голов в 88 матчах за бывший клуб Клоппа, "горожане" получат одного из самых грозных нападающих Европы.



Клопп ожидает, что с Холандом "Сити" станет только сильнее, а также опасается, что это приведет к новому витку инфляции на трансферном рынке.



"Если Эрлинг Холанд перейдет туда, это не ослабит их. Определено не ослабит".



"Думаю, об этом трансфере и так много сказано. Я знаю, что люди много говорят о денежной стороне, но этот трансфер установит новую планку, скажем это так", — сообщил Клопп Sky Sports.