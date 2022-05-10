Клопп высказался насчет ожидаемого перехода Холанда в "Сити"

Эрлинг Холанд Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал слухи о скором переходе нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда в "Манчестер Сити".

В понедельник стало известно, что "Сити" может уже на текущей неделе подтвердить приобретение Холанда за 64 миллиона фунтов. В лице 21-летнего норвежца, забившего 85 голов в 88 матчах за бывший клуб Клоппа, "горожане" получат одного из самых грозных нападающих Европы.

Клопп ожидает, что с Холандом "Сити" станет только сильнее, а также опасается, что это приведет к новому витку инфляции на трансферном рынке.

"Если Эрлинг Холанд перейдет туда, это не ослабит их. Определено не ослабит".

"Думаю, об этом трансфере и так много сказано. Я знаю, что люди много говорят о денежной стороне, но этот трансфер установит новую планку, скажем это так", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Боруссия, Клопп, Ливерпуль, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 10.05.2022 07:00

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  1. vals1702 10.05.2022 09:09 # vals1702
    Нуньеса покупайте

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  2. electric 10.05.2022 08:43 # electric
    КНЯЗЬ!!!

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  3. chr1s8rown 10.05.2022 07:36 # chr1s8rown
    Это подарок наложнице пепу от мансура

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