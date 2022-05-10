Агент подтвердил, что Адейеми отверг "Юнайтед"

Агент нападающего "Ред Булл" Карима Адейеми подтвердил, что "Манчестер Юнайтед" пытался перехватить его клиента.

В данный момент Адейеми находится на пороге перехода в дортмундскую "Боруссию", где ему предстоит заменить направляющегося в "Манчестер Сити" Эрлинга Холанда.



Интерес к Кариму существовал и со стороны "Юнайтед", как об этом спекулировала пресса, однако 20-летний немец, забивший 23 гола и отдавший восемь результативных передач в 42 матчах этого сезона, не поддался уговорам наставника "красных дьяволов" Ральфа Рангника.



"Сейчас мы близки к заключению сделки с дортмундской "Боруссией". Это будет пятилетний контракт без пункта об отступных".



"Рангник? Да, "Манчестер Юнайтед" желал вступить в гонку — но мы хотели "Боруссию", — цитирует агента Томаса Соломона Manchester Evening News.