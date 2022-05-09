"Арсенал" обсуждает новый контракт с Эльнени

Мохамед Эльнени "Арсенал" начал переговоры с полузащитником Мохамедом Эльнени о новом контракте.

Эльнени выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Базеля" в 2016 году, сезон 2019/20 отыграв за "Бешикташ" на правах аренды.

Контракт Мохамеда истекает в конце этого сезона, и ранее ожидалось, что "канониры" не будут удерживать 29-летнего игрока сборной Египта.

Однако после недавней серии из трех поражений, поставивших под угрозу попадание "Арсенала" в Лигу Чемпионов, главный тренер Микель Артета обратился к Эльнени, и тот ухватился за свой шанс обеими руками.

Эльнени закрепился в стартовом составе и помог "Арсеналу" вернуться в топ-4 Премьер-Лиги. Теперь "канониры" хотят сохранить африканца, который является популярной фигурой в раздевалке и обладает большим опытом.

Как сообщает The Athletic, пока переговоры о новом контракте находятся в начальной стадии, однако ожидается, что процесс будет гладким — в прошлом месяце Эльнени прямо заявил о своем желании остаться на "Эмирейтс".


Метки Арсенал, контракты, Эльнени

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2022 23:00

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  1. gunars 09.05.2022 23:07 # gunars
    Надо продлевать, для скамейки самое то. Выручает очень солидно!

    (ответить)

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