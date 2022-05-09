"Арсенал" обсуждает новый контракт с Эльнени

"Арсенал" начал переговоры с полузащитником Мохамедом Эльнени о новом контракте.

Эльнени выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Базеля" в 2016 году, сезон 2019/20 отыграв за "Бешикташ" на правах аренды.



Контракт Мохамеда истекает в конце этого сезона, и ранее ожидалось, что "канониры" не будут удерживать 29-летнего игрока сборной Египта.



Однако после недавней серии из трех поражений, поставивших под угрозу попадание "Арсенала" в Лигу Чемпионов, главный тренер Микель Артета обратился к Эльнени, и тот ухватился за свой шанс обеими руками.



Эльнени закрепился в стартовом составе и помог "Арсеналу" вернуться в топ-4 Премьер-Лиги. Теперь "канониры" хотят сохранить африканца, который является популярной фигурой в раздевалке и обладает большим опытом.



Как сообщает The Athletic, пока переговоры о новом контракте находятся в начальной стадии, однако ожидается, что процесс будет гладким — в прошлом месяце Эльнени прямо заявил о своем желании остаться на "Эмирейтс".