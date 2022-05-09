Холанд прошел медобследование перед подписанием контракта с "Сити"
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд прошел медобследование и теперь готов к подписанию контракта с "Манчестер Сити".
Ранее днем появилась информация от Sky Germany о том, что "Сити" может официально объявить о приобретении Холанда уже на текущей неделе.
The Guardian подтверждает, что Эрлинг вот-вот присоединится к "горожанам". 21-летний норвежец уже прошел медобследование и теперь должен заключить контракт до 2027 года.
Вместе с тем The Guardian утверждает, что стоимость Холанда составит "значительно меньше" тех 64 миллионов фунтов, о которых спекулирует пресса как об отступных по контракту Эрлинга с "Боруссией".
На "Этихад" Холанд получит солидный бонус за переход. Базовая зарплата Эрлинга составит 350,000 фунтов в неделю, но за счет бонусной шкалы он сможет получать значительно больше.
09.05.2022 22:00
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Последние комментарии:
КОРОЛИ!!!
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Эрлингу так же как и Грилишу идёт красная форма. В Сити скиснеть этот супер нап. В Ливерпуле бы зажжег.
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Интересно будет посмотреть на него в АПЛ
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Лукаку 2 не больше
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КОРОЛЬ!!!
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Толковый нап, 10-ку оформит, как минимум (с)
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