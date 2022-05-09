Холанд прошел медобследование перед подписанием контракта с "Сити"

Эрлинг Холанд Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд прошел медобследование и теперь готов к подписанию контракта с "Манчестер Сити".

Ранее днем появилась информация от Sky Germany о том, что "Сити" может официально объявить о приобретении Холанда уже на текущей неделе.

The Guardian подтверждает, что Эрлинг вот-вот присоединится к "горожанам". 21-летний норвежец уже прошел медобследование и теперь должен заключить контракт до 2027 года.

Вместе с тем The Guardian утверждает, что стоимость Холанда составит "значительно меньше" тех 64 миллионов фунтов, о которых спекулирует пресса как об отступных по контракту Эрлинга с "Боруссией".

На "Этихад" Холанд получит солидный бонус за переход. Базовая зарплата Эрлинга составит 350,000 фунтов в неделю, но за счет бонусной шкалы он сможет получать значительно больше.


Метки Боруссия, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2022 22:00

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  1. mancityman 09.05.2022 22:32 # mancityman
    КОРОЛИ!!!

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  2. mansoor 09.05.2022 22:10 # mansoor
    Эрлингу так же как и Грилишу идёт красная форма. В Сити скиснеть этот супер нап. В Ливерпуле бы зажжег.

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  3. gunars 09.05.2022 22:08 # gunars
    Интересно будет посмотреть на него в АПЛ

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  4. chr1s8rown 09.05.2022 22:04 # chr1s8rown
    Лукаку 2 не больше

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  5. englandonelove 09.05.2022 22:03 # englandonelove
    КОРОЛЬ!!!

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  6. naby-keita 09.05.2022 22:03 # naby-keita
    Толковый нап, 10-ку оформит, как минимум (с)

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