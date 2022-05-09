Клопп: "Гонка не окончена"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп не считает, что чемпионская гонка Премьер-Лиги уже окончена.

В минувший уикенд "Манчестер Сити" нарастил свой отрыв от "Ливерпуля" до трех очков, а также имеет преимущество по разнице мячей.



Однако Клопп не готов выбросить белый флаг и призывает команду сосредоточиться на своих матчах.



"Думаю, это и так очевидно. Ясно, что гонка не окончена, что бы ни случилось".



"Нам остается сыграть три матча, и я озабочен тем, как нам их выиграть. От меня не зависит, как "Сити" проведет свои матчи. Мы не перестаем верить".



"С человеческой точки зрения это круто, что мы можем сами решать, как нам видеть эту ситуацию. Есть факты, но мы в праве игнорировать их. Я пытаюсь убедить парней видеть это, как я сам", — цитирует Клоппа ESPN.