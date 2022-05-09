"Бавария" хочет купить Мане

"Бавария" заинтересована в приобретении нападающего "Ливерпуля" Садио Мане.

Как и у Мохамеда Салаха, у Мане останется только 12 месяцев по контракту с "Ливерпулем" после окончания этого сезона, и переговоры о продлении сотрудничества тоже протекают тяжело.



По информации Sky Germany, в минувший уикенд агент Садио провел встречу со спортивным директором "Баварии" Хасаном Салихамиджичем.



Правда, отмечается, что между "Ливерпулем" и "Баварией" пока никаких переговоров не ведется.



В этом сезоне Мане забил 20 голов во всех соревнованиях. Последним из них — против "Вильярреала" на прошлой неделе — 30-летний сенегалец помог "красным" достичь финала Лиги Чемпионов.