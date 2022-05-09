Джеррард по-прежнему хочет выкупить Коутиньо

Наставник "Астон Виллы" Стивен Джеррард заявил, что по-прежнему хочет выкупить плеймейкера Филиппе Коутиньо у "Барселоны".

Присоединившись к "Вилле" на правах аренды в январе, Коутиньо сразу же принялся забивать и ассистировать.



Однако свое последнее результативное действие Филиппе совершил еще два месяца назад, а в минувшую субботу против "Бернли" даже не попал в стартовый состав и вышел только на заключительные 10 минут.



Тем не менее, Джеррард по-прежнему надеется, что его клуб выкупит оцениваемого в 30 миллионов фунтов бразильца, которому в следующем месяце исполняется 30 лет.



"Несомненно, мы хотим, чтобы Филиппе Коутиньо остался с нами. У нас отрезок из пяти матчей в течение 15 дней, поэтому Фил и Эми (Буэндиа) оба получат достаточно игрового времени и остался удовлетворены. Мы как клуб хотим быть в положении, когда матчи следуют один за другим".



"Фил понял мое решение, он много играет. Здесь у нас нет места эгоизму", — цитирует Джеррарда Daily Mail.