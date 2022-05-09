"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Калвина Рэмси

"Ливерпуль" лидирует в борьбе за правого защитника "Абердина" и молодежной сборной Шотландии Калвина Рэмси.

В данный момент у главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа просто нет равноценной замены Тренту Александер-Арнольду, которого при необходимости страхует Джо Гомес.



Поэтому приглашение игрока, для которого позиция правого защитника является профильной, является одним из приоритетов для финалистов Лиги Чемпионов на лето.



И Sky Sports стало известно, что эта задача почти решена. "Ливерпуль собирается купить 18-летнего Рэмси за 6 миллионов фунтов, что стало бы рекордной продажей в истории "Абердина".



В этом сезоне Калвин был признан молодым Игроком Года по версии Ассоциации пишущих о футболе журналистов Шотландии, при вручении награды как раз признав, что Александер-Арнольд является для него эталоном.



Рэмси пробился в первую команду "Абердина" еще прошлом сезоне и к настоящему моменту сыграл 39 матчей.



