Каррагер: "Сити" не стать суперклубом без победы в Лиге Чемпионов"

Джейми Каррагер Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Манчестер Сити" не сможет называться "суперклубом", пока не выиграет Лигу Чемпионов.

Разгромив "Ньюкасл" со счетом 5:0 накануне, "Сити" реабилитировался за вылет с полуфинальной стадии Лиги Чемпионов и сделал большой шаг к очередному титулу Премьер-Лиги.

Каррагер признает, что шансы его бывшего клуба "Ливерпуля" на чемпионство невелики, однако для Джейми возможная победа "красных" в Лиге Чемпионов важнее, нежели титул Премьер-Лиги.

"Теперь "Ливерпулю" будет тяжело выиграть Премьер-Лигу, особенно при такой разнице мячей — "Сити" было жизненно важно забить четвертый и пятый голы "Ньюкаслу".

"Но я бы предпочел Лигу Чемпионов победе в Премьер-Лиге. Я говорил это еще шесть недель назад".

"Как много лиг есть в Европе? И только одна команда может выиграть Лигу Чемпионов. Тебя не будут рассматривать клубом-гигантом, пока ты не выиграешь Лигу Чемпионов. Это факт".

"Как бы ни старались владельцы "Манчестер Сити" и Пеп Гвардиола, "Манчестер Сити" не стать одним из этих суперклубов без победы в Лиге Чемпионов", — сообщил Каррагер в эфире.


Метки Каррагер, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2022 16:00

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  1. frisby 09.05.2022 16:17 # frisby
    Они и с 1 победой им не станут. Гавно останется гавном в какой бы обертке оно не было
    2
    2 финала
    0 ЛЧ
    НОЛЬ!!!!
    41 год без титула АПЛ
    51 год без евроторфеев
    141 год позора под шконарем

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  2. weorlfc 09.05.2022 16:09 # weorlfc
    Окропил полторашку!

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  3. liverpoolec23 09.05.2022 16:05 # liverpoolec23
    Красиво обосцал голубую помойку.Без денег шейхов их бы вообще никто не знал бы.

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