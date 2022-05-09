Каррагер: "Сити" не стать суперклубом без победы в Лиге Чемпионов"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Манчестер Сити" не сможет называться "суперклубом", пока не выиграет Лигу Чемпионов.

Разгромив "Ньюкасл" со счетом 5:0 накануне, "Сити" реабилитировался за вылет с полуфинальной стадии Лиги Чемпионов и сделал большой шаг к очередному титулу Премьер-Лиги.



Каррагер признает, что шансы его бывшего клуба "Ливерпуля" на чемпионство невелики, однако для Джейми возможная победа "красных" в Лиге Чемпионов важнее, нежели титул Премьер-Лиги.



"Теперь "Ливерпулю" будет тяжело выиграть Премьер-Лигу, особенно при такой разнице мячей — "Сити" было жизненно важно забить четвертый и пятый голы "Ньюкаслу".



"Но я бы предпочел Лигу Чемпионов победе в Премьер-Лиге. Я говорил это еще шесть недель назад".



"Как много лиг есть в Европе? И только одна команда может выиграть Лигу Чемпионов. Тебя не будут рассматривать клубом-гигантом, пока ты не выиграешь Лигу Чемпионов. Это факт".



"Как бы ни старались владельцы "Манчестер Сити" и Пеп Гвардиола, "Манчестер Сити" не стать одним из этих суперклубов без победы в Лиге Чемпионов", — сообщил Каррагер в эфире.