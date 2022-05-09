Каррагер: "Сити" не стать суперклубом без победы в Лиге Чемпионов"
Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Манчестер Сити" не сможет называться "суперклубом", пока не выиграет Лигу Чемпионов.
Разгромив "Ньюкасл" со счетом 5:0 накануне, "Сити" реабилитировался за вылет с полуфинальной стадии Лиги Чемпионов и сделал большой шаг к очередному титулу Премьер-Лиги.
Каррагер признает, что шансы его бывшего клуба "Ливерпуля" на чемпионство невелики, однако для Джейми возможная победа "красных" в Лиге Чемпионов важнее, нежели титул Премьер-Лиги.
"Теперь "Ливерпулю" будет тяжело выиграть Премьер-Лигу, особенно при такой разнице мячей — "Сити" было жизненно важно забить четвертый и пятый голы "Ньюкаслу".
"Но я бы предпочел Лигу Чемпионов победе в Премьер-Лиге. Я говорил это еще шесть недель назад".
"Как много лиг есть в Европе? И только одна команда может выиграть Лигу Чемпионов. Тебя не будут рассматривать клубом-гигантом, пока ты не выиграешь Лигу Чемпионов. Это факт".
"Как бы ни старались владельцы "Манчестер Сити" и Пеп Гвардиола, "Манчестер Сити" не стать одним из этих суперклубов без победы в Лиге Чемпионов", — сообщил Каррагер в эфире.
09.05.2022 16:00
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Они и с 1 победой им не станут. Гавно останется гавном в какой бы обертке оно не было
2
2 финала
0 ЛЧ
НОЛЬ!!!!
41 год без титула АПЛ
51 год без евроторфеев
141 год позора под шконарем
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Окропил полторашку!
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Красиво обосцал голубую помойку.Без денег шейхов их бы вообще никто не знал бы.
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