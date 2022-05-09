Погба отверг "Манчестер Сити"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отверг интерес "Манчестер Сити".

Контракт Погба с "Юнайтед" истекает в конце этого сезона, и в минувший уикенд появилась информация, что Поль может сменить красную половину Манчестера на голубую.



Утверждалось, что лидеры Премьер-Лиги готовы предложить 29-летнему игроку сборной Франции контракт до 2026 года — правда, с понижением зарплаты.



По информации The Athletic, Погба остался польщен интересом "Сити", но сообщил "горожанам", что не собирается переходить к ним.



Свое решение Поль обосновал вовсе не привязанностью к "Юнайтед", а тем, что у него на руках есть предложения от других клубов, которые у него в приоритете.



Ожидается, что свой выбор Погба сделает между "Ювентусом", ПСЖ и "Реалом".