Погба отверг "Манчестер Сити"

Поль Погба Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отверг интерес "Манчестер Сити".

Контракт Погба с "Юнайтед" истекает в конце этого сезона, и в минувший уикенд появилась информация, что Поль может сменить красную половину Манчестера на голубую.

Утверждалось, что лидеры Премьер-Лиги готовы предложить 29-летнему игроку сборной Франции контракт до 2026 года — правда, с понижением зарплаты.

По информации The Athletic, Погба остался польщен интересом "Сити", но сообщил "горожанам", что не собирается переходить к ним.

Свое решение Поль обосновал вовсе не привязанностью к "Юнайтед", а тем, что у него на руках есть предложения от других клубов, которые у него в приоритете.

Ожидается, что свой выбор Погба сделает между "Ювентусом", ПСЖ и "Реалом".


Метки Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Погба

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2022 15:00

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Последние комментарии:




  1. tursa 09.05.2022 15:52 # tursa
    поссал на оба клуба манчестера получается

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  2. felix-the-cat 09.05.2022 15:14 # felix-the-cat
    красиво обоссал потаскушек)) понимает что в этом клубе самый престижный трофей ЛЧ никогда не завоевать))) а норвичи можно и в унитайзеде обыгрывать ухехехехе

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  3. ko1obok 09.05.2022 15:11 # ko1obok
    а был ли интерес?

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  4. electric 09.05.2022 15:04 # electric
    Поссал на БАРОНЕСС!!!)

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