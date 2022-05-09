Погба отверг "Манчестер Сити"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Поль Погба отверг интерес "Манчестер Сити".
Контракт Погба с "Юнайтед" истекает в конце этого сезона, и в минувший уикенд появилась информация, что Поль может сменить красную половину Манчестера на голубую.
Утверждалось, что лидеры Премьер-Лиги готовы предложить 29-летнему игроку сборной Франции контракт до 2026 года — правда, с понижением зарплаты.
По информации The Athletic, Погба остался польщен интересом "Сити", но сообщил "горожанам", что не собирается переходить к ним.
Свое решение Поль обосновал вовсе не привязанностью к "Юнайтед", а тем, что у него на руках есть предложения от других клубов, которые у него в приоритете.
Ожидается, что свой выбор Погба сделает между "Ювентусом", ПСЖ и "Реалом".
09.05.2022 15:00
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Последние комментарии:
поссал на оба клуба манчестера получается
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красиво обоссал потаскушек)) понимает что в этом клубе самый престижный трофей ЛЧ никогда не завоевать))) а норвичи можно и в унитайзеде обыгрывать ухехехехе
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а был ли интерес?
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Поссал на БАРОНЕСС!!!)
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