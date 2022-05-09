"Ливерпуль" готовит новый контракт для Гомеса
"Ливерпуль" собирается предложить новый контракт защитнику Джо Гомесу грядущим летом.
В этом сезоне Гомес отметился только 10 появлениями в стартовом составе "Ливерпуля" во всех соревнованиях. Джо вчистую проигрывает конкуренцию Виргилу Ван Дейку, Жоэлю Матипу и Ибраиме Конате в центре обороны.
Значительную часть своих игровых минут 24-летний Гомес получил, подменяя Трента Александер-Арнольда на позиции правого защитника.
Столь печальная для Гомеса ситуация привела к тому, что в прессе появились слухи о возможном уходе Джо из "Ливерпуля". Одним из претендентов на игрока сборной Англии назывался вернувшийся в Премьер-Лигу "Фулхэм".
Однако Liverpool Echo утверждает, что боссы "Ливерпуля" отдали указание Джулиану Уорду, который становится спортивным директором клуба в связи с уходом Майкла Эдвардса, продлить рассчитанный до 2024 года контракт Гомеса.
Гомес остается в планах главного тренера "красных" Юргена Клоппа, и если Джо заключит новую сделку, это повысит вероятность продажи Натаниэля Филлипса, который в январе отбыл в аренду в "Борнмут".
09.05.2022 14:00
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А вот и топчики подъехали ))))
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