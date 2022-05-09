Холанд на пороге перехода в "Сити"

Эрлинг Холанд Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд находится на пороге перехода в "Манчестер Сити".

По информации Sky Germany, Холанд уже уведомил свой нынешний клуб, что уходит в конце сезона за прописанные в контракте Эрлинга отступные в 75 миллионов евро (64 млн. фунтов).

Исполнительный директор "Сити" Ферран Сориано в свою очередь еще на прошлой неделе связался с генеральным директором "Боруссии" Ханс-Йоакимом Ватцке и сообщил, что "горожане" готовы выплатить указанную сумму.

В отличие от большинства трансферов, отступные за 21-летнего игрока сборной Норвегии будут выплачены не частями, а всей суммой сразу.

Сторонам все еще нужно уладить некоторые детали, однако это дело считанных дней — о трансфере Холанда может быть объявлено уже на этой неделе.

Добавим, что Холанд забил 85 голов в 88 матчах за "Боруссию" после своего перехода из австрийского "Ред Булл" в январе 2020. Клуб из Дортмунда завершает свой сезон в субботу домашним поединком против "Герты".


Метки Боруссия, Манчестер Сити, Холанд

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2022 13:00

Количество просмотров Просмотров: 570

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 09.05.2022 13:28 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!! Вот он тот недостающий элемент для победы в ЛЧ. Сасильяс саси пидорас. Потом будешь надрачивать на норвежского бога.

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  2. takernotagiver 09.05.2022 13:16 # takernotagiver
    Как бы не оказался вторым Лукаку. Хотя Холланд больше подходит для комбинационной игры) Такой и пенсам бы пришелся кстати) По росту подходит)

    (ответить)

  3. true-manc 09.05.2022 13:16 # true-manc
    Великий разум, великий человек,
    Гордо и достойно он прожил свой век.
    Повел он свою нацию по светлому пути.
    Оказалось, этот путь нелегко пройти.

    18, вместе с нами,
    18, в каждом из нас,
    И орел с железными крылами
    Нам поможет в нужный час

    Взнимался в марше уверенный шаг,
    И вида твоих стягов боялся враг.
    И до сих пор Сион дрожит,
    Когда на улицах свастика парит.

    (ответить)

  4. brown-ale 09.05.2022 13:12 # brown-ale
    Следующий чемпик можно не начинать.

    (ответить)

  5. true-manc 09.05.2022 13:07 # true-manc
    Однажды я нашёл сундук на чердаке
    В 45-м дед спрятал его здесь.
    В нём куча вещей из старых добрых дней
    Cверху наготове форма деда на ней.

    Дед мой был штурмфюрер CC,
    Дед мой был штурмфюрер CC,
    Дед мой был штурмфюрер CC,
    Дед Штурмфюрер, Штурмфюрер CC.

    В танковой дивизии дедушка служил
    В далекой России порядок наводил.
    Ни один коммиссар от него не удрал
    Дед к большевикам жалости не знал.

    Дед мой был штурмфюрер CC,
    Дед мой был штурмфюрер CC,
    Дед мой был штурмфюрер CC,
    Дед Штурмфюрер, Штурмфюрер CC.

    Пусть меня сегодня и всегда бодрит
    Cтарой деда униформы вид.
    Череп на фуражке заблестит сильней
    Cкоро братство белое погонит всех свиней.

    Внук тоже будет штурмфюрер CC,
    Внук тоже будет штурмфюрер CC,
    Внук тоже будет штурмфюрер CC,
    Внук Штурмфюрер, Штурмфюрер CC.

    Дед мой был штурмфюрер CC,
    Дед мой был штурмфюрер CC,
    Дед мой был штурмфюрер CC,
    Дед Штурмфюрер, Штурмфюрер CC.

    (ответить)

  6. takernotagiver 09.05.2022 13:06 # takernotagiver
    Началась трансферная Санта-Барбара. Перешел, не перешел, на пороге, вот вот подпишет))))))))))))))))))))))))

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  7. jirrort 09.05.2022 13:06 # jirrort
    Какая личка?

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  8. electric 09.05.2022 13:06 # electric
    МЕШКИ!!!

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  9. moneycity 09.05.2022 13:05 # moneycity
    россияне - это самая позорная нация на планете, на данный момент и это неоспоримый факт.

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  10. true-manc 09.05.2022 13:05 # true-manc
    КОРОЛИ!!!

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