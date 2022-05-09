Холанд на пороге перехода в "Сити"
Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд находится на пороге перехода в "Манчестер Сити".
По информации Sky Germany, Холанд уже уведомил свой нынешний клуб, что уходит в конце сезона за прописанные в контракте Эрлинга отступные в 75 миллионов евро (64 млн. фунтов).
Исполнительный директор "Сити" Ферран Сориано в свою очередь еще на прошлой неделе связался с генеральным директором "Боруссии" Ханс-Йоакимом Ватцке и сообщил, что "горожане" готовы выплатить указанную сумму.
В отличие от большинства трансферов, отступные за 21-летнего игрока сборной Норвегии будут выплачены не частями, а всей суммой сразу.
Сторонам все еще нужно уладить некоторые детали, однако это дело считанных дней — о трансфере Холанда может быть объявлено уже на этой неделе.
Добавим, что Холанд забил 85 голов в 88 матчах за "Боруссию" после своего перехода из австрийского "Ред Булл" в январе 2020. Клуб из Дортмунда завершает свой сезон в субботу домашним поединком против "Герты".
09.05.2022 13:00
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Последние комментарии:
КОРОЛИ!!! Вот он тот недостающий элемент для победы в ЛЧ. Сасильяс саси пидорас. Потом будешь надрачивать на норвежского бога.
(ответить)
Как бы не оказался вторым Лукаку. Хотя Холланд больше подходит для комбинационной игры) Такой и пенсам бы пришелся кстати) По росту подходит)
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Великий разум, великий человек,
Гордо и достойно он прожил свой век.
Повел он свою нацию по светлому пути.
Оказалось, этот путь нелегко пройти.
18, вместе с нами,
18, в каждом из нас,
И орел с железными крылами
Нам поможет в нужный час
Взнимался в марше уверенный шаг,
И вида твоих стягов боялся враг.
И до сих пор Сион дрожит,
Когда на улицах свастика парит.
(ответить)
Следующий чемпик можно не начинать.
(ответить)
Однажды я нашёл сундук на чердаке
В 45-м дед спрятал его здесь.
В нём куча вещей из старых добрых дней
Cверху наготове форма деда на ней.
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед Штурмфюрер, Штурмфюрер CC.
В танковой дивизии дедушка служил
В далекой России порядок наводил.
Ни один коммиссар от него не удрал
Дед к большевикам жалости не знал.
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед Штурмфюрер, Штурмфюрер CC.
Пусть меня сегодня и всегда бодрит
Cтарой деда униформы вид.
Череп на фуражке заблестит сильней
Cкоро братство белое погонит всех свиней.
Внук тоже будет штурмфюрер CC,
Внук тоже будет штурмфюрер CC,
Внук тоже будет штурмфюрер CC,
Внук Штурмфюрер, Штурмфюрер CC.
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед мой был штурмфюрер CC,
Дед Штурмфюрер, Штурмфюрер CC.
(ответить)
Началась трансферная Санта-Барбара. Перешел, не перешел, на пороге, вот вот подпишет))))))))))))))))))))))))
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Какая личка?
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МЕШКИ!!!
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россияне - это самая позорная нация на планете, на данный момент и это неоспоримый факт.
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КОРОЛИ!!!
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