Холанд на пороге перехода в "Сити"

Нападающий дортмундской "Боруссии" Эрлинг Холанд находится на пороге перехода в "Манчестер Сити".

По информации Sky Germany, Холанд уже уведомил свой нынешний клуб, что уходит в конце сезона за прописанные в контракте Эрлинга отступные в 75 миллионов евро (64 млн. фунтов).



Исполнительный директор "Сити" Ферран Сориано в свою очередь еще на прошлой неделе связался с генеральным директором "Боруссии" Ханс-Йоакимом Ватцке и сообщил, что "горожане" готовы выплатить указанную сумму.



В отличие от большинства трансферов, отступные за 21-летнего игрока сборной Норвегии будут выплачены не частями, а всей суммой сразу.



Сторонам все еще нужно уладить некоторые детали, однако это дело считанных дней — о трансфере Холанда может быть объявлено уже на этой неделе.



Добавим, что Холанд забил 85 голов в 88 матчах за "Боруссию" после своего перехода из австрийского "Ред Булл" в январе 2020. Клуб из Дортмунда завершает свой сезон в субботу домашним поединком против "Герты".