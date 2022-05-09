Каррагер не верит, что Погба перейдет в "Сити"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер заявил, что не верит в переход полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в "Манчестер Сити".

В минувший уикенд появилась информация, что "Сити" готов предложить четырехлетний контракт Погба, который покидает "Юнайтед" свободным агентом в конце сезона.



Каррагер отказывается в это верить и считает, что 29-летний француз просто недостаточно упорно трудится на поле, чтобы выступать за команду Хосепа Гвардиолы.



"На месте "Сити" я бы и не приближался к нему. Вы выигрываете лигу каждый год, он же просто недостаточно упорно трудится. Его мастерство не подлежит сомнению, никто и никогда не сомневался в его мастерстве. Но вы видите, что даже блестящие созидательные игроки "Сити" не перестают бегать, не перестают трудиться. Это делает "Сити" теми, кем они являются".



"И что, Погба вдруг начнет трудиться? Я не сомневаюсь в его уровне, но он недостаточно упорно трудится. Каждый, кто говорит, что в каждом матче он выкладывается на 100 процентов, просто лжет. В футболке ли сборной Франции или в "Манчестер Юнайтед", он демонстрирует невероятное мастерство, но по прошествии шести лет мы по-прежнему говорим о его лучшей позиции и о том, как заставить его показывать свой лучший футбол", — сообщил Каррагер в эфире.