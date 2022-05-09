"Арсенал" следит за Стерлингом

"Арсенал" находится в ожидании, какое решение по вингеру Рахиму Стерлингу примет "Манчестер Сити".

Накануне против "Ньюкасла" 27-летний Стерлинг забил свои 11-й и 12-й гол в этом сезоне Премьер-Лиги, однако контракт Рахима по-прежнему истекает в следующем году.



Контрактная ситуация Стерлинга обязывает "Сити" принять решение насчет будущего Рахима грядущим летом. Если новая сделка будет невозможна, игрок сборной Англии, вероятно, будет выставлен на продажу.



Как сообщает The Telegraph, "Арсенал" внимательно наблюдает за развитием событий и готов вступить в борьбу за Стерлинга, если тот не пожелает продлевать сотрудничество с "горожанами".



Главный тренер "канониров" Микель Артета прекрасно знаком с Рахимом по периоду своей работы ассистентом Хосепа Гвардиолы на "Этихад".