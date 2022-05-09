"Челси" планирует продать Кепу

"Челси" планирует продать голкипера Кепу Аррисабалагу грядущим летом.

Аррисабалага весьма достойно подменил первого номера "Челси" Эдуара Менди, когда тот уезжал на Кубок Африки зимой. Правда, после возвращения сенегальского конкурента Кепа отметился лишь одним появлением в стартовом составе, а также принял участие в проигранной "синими" серии пенальти в финале Кубка Лиги против "Ливерпуля" (11:10).



Как стало известно ESPN, Кепа не теряет времени даром, упорно работая над улучшением своего вратарского стиля. 27-летний испанец также учится лучше командовать действиями партнеров в штрафной площади.



Однако внутри клуба сохраняется желание избавиться от Аррисабалаги, отбив большую частью из тех 71.4 млн. фунтов, за которые Кепа покупался у "Атлетика" в 2018 году.



На "Стэмфорд Бридж" Аррисабалага получает 150,000 фунтов в неделю по рассчитанному до 2025 года контракту, что чересчур много для резервного голкипера. В роли первого номера "синие" Кепу по-прежнему не видят — Менди может быть спокоен за свой статус.