"Уотфорд" почти определился с заменой Ходжсону

Джон Юстас из КПР является фаворитом на замену главному тренеру "Уотфорда" Рою Ходжсону.

Еще до того, как "Уотфорд" подтвердил свой вылет из Премьер-Лиги, Ходжсон объявил, что покинет клуб в конце сезона.



По информации Daily Mail, "шершни" уже провели предварительные переговоры с Юстасом, который сейчас трудится ассистентом в КПР и сборной Ирландии.



"Уотфорд" хочет назначить доморощенного тренера, а 42-летний англичанин обладает хорошей репутацией и находится в ожидании своей первой самостоятельной работы.



"Уотфорд" — не чужой клуб для Юстаса. В бытность игроком Джон провел 168 матчей за "шершней" с 2008 по 2013 год.