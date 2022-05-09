Бекхэм: "Грядут перемены для "Юнайтед"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Дэвид Бекхэм заявил, что приветствует изменения, на пороге которых находятся "красные дьяволы".

В лице Эрика Тен Хага "Юнайтед" уже обзавелся новым главным тренером. Также клуб значительно обновил свою структуру и сейчас готовится к перестройке команды, и Бекхэм признает, что реформы назрели.



"Думаю, необходимы изменения, и мы наблюдаем, что изменения уже происходят".



"Сезон заканчивается тяжело. Но это конец сезона, и я уверен, многие болельщики вздохнут с облегчением. Это был тяжелый сезон, полный взлетов и падений".



"Игроки сделали все, что могли, как и их тренер. Несколько месяцев назад я побывал на стадионе, и там не было пустых мест, поэтому фанаты по-прежнему верят, болеют и приходят ради команды".



"Такие у "Юнайтед" фанаты. Не так много команд, которые столкнулись с тем, с чем столкнулся "Юнайтед" в последние годы, продолжают заполнять свой стадион. Грядут перемены", — сообщил Бекхэм Sky Sports.



Также Дэвид выразил надежду, что нападающий Криштиану Роналду останется в "Юнайтед".



"Бесспорно, Криштиану — один из лучших игроков за последние 15 лет, наравне с Лео (Месси). Для болельщиков "Юнайтед" важно, чтобы он остался".



"Это важно и для него — все мы знаем, как много "Юнайтед" значит для него. Он по-прежнему делает то, что делает лучше всего, — забивает голы. Таков Криштиану".



"Делать это в его в возрасте — действительно невероятно, поэтому надеюсь, он продолжит в том же духе еще год или два", — добавил Бекхэм.