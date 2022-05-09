"Сити" лишился трех защитников до конца сезона
"Манчестер Сити" придется доигрывать этот сезон сразу без трех защитников.
В воскресенье "Сити" убедительно переиграл "Ньюкасл" со счетом 5:0 и приблизился к чемпионству в Премьер-Лиге, однако у этой победы была своя ложка дегтя.
Еще в перерыве главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола вынужденно заменил Рубена Диаша, который получил травму задней поверхности бедра и присоединился в лазарете к Джону Стоунсу с Кайлом Уолкером. Для всех троих этот сезон уже завершен.
"Рубен, Кайл и Джон будут отсутствовать до конца сезона. Это не проблема, но такова ситуация. Это не проблема, если Родри или кому-нибудь из академии придется сыграть на этой позиции", — цитирует Гвардиолу BBC.
Отметим, что в данный момент "Сити" лишен и Натана Аке, который из-за проблем с лодыжкой почти наверняка пропустит матч против "Вулверхэмптона" в среду.
09.05.2022 07:00
Просмотров: 1136
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
«Короли» на страпоне
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий