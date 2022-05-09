"Сити" лишился трех защитников до конца сезона

"Манчестер Сити" придется доигрывать этот сезон сразу без трех защитников.

В воскресенье "Сити" убедительно переиграл "Ньюкасл" со счетом 5:0 и приблизился к чемпионству в Премьер-Лиге, однако у этой победы была своя ложка дегтя.



Еще в перерыве главный тренер "горожан" Хосеп Гвардиола вынужденно заменил Рубена Диаша, который получил травму задней поверхности бедра и присоединился в лазарете к Джону Стоунсу с Кайлом Уолкером. Для всех троих этот сезон уже завершен.



"Рубен, Кайл и Джон будут отсутствовать до конца сезона. Это не проблема, но такова ситуация. Это не проблема, если Родри или кому-нибудь из академии придется сыграть на этой позиции", — цитирует Гвардиолу BBC.



Отметим, что в данный момент "Сити" лишен и Натана Аке, который из-за проблем с лодыжкой почти наверняка пропустит матч против "Вулверхэмптона" в среду.