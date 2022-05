Светская хроника за понедельник

"Ливерпуль" лидирует в борьбе за Орельена Тчуамени. Криштиану Роналду готов остаться в "Манчестер Юнайтед". "Арсенал" собирается сделать предложение по Рахиму Стерлингу. Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

"Ливерпуль" опережает "Реал" в борьбе за полузащитника "Монако" Орельена Тчуамени. (Marca)



Нападающий Криштиану Роналду сообщил партнерам по "Манчестер Юнайтед", что останется в клубе, если этого хочет новый главный тренер Эрик Тен Хаг. (The Sun)



Полузащитник "Юнайтед" Поль Погба договаривается о возвращении в "Ювентус". (Football Transfers)



Погба примет решение насчет своего будущего в конца сезона и рассмотрит все конкретные предложения. (Sky Sports)



"Борнмут" и "Фулхэм" сражаются за голкипера "Юнайтед" Дина Хендерсона. (The Sun)



"Юнайтед" решил не вступать в борьбу за покидающего "Вест Бромвич" голкипера Сэма Джонстона, который теперь достанется "Тоттенхэму". (Daily Mirror)



Плеймейкер Кристиан Эриксен склоняется к тому, чтобы остаться в "Брентфорде", отвергнув интерес "Юнайтед" и "Тоттенхэма". (The Telegraph)



"Вильярреал" готов продать защитника Пау Торреса в "Тоттенхэм" за 45 миллионов фунтов — на 10 млн. фунтов дешевле, нежели прописанные в контракте игрока отступные. (Football Insider)



"Арсенал" готов сделать предложение по вингеру "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу. (Calciomercato)



Бразильский полузащитник "Ювентуса" Артур Мело вызывает интерес у "Арсенала". (Ekrem Konur)



"Вест Хэм" лидирует в борьбе за чилийского нападающего "Блэкберна" Бреретона Диаса. (The Sun)



"Вест Хэм" хочет полузащитника "Бернли" Джоша Браунхилла. (90min)



"Лестер" составит конкуренцию "Челси" в борьбе за защитника "Торино" Глейсона Бремера. (The Sun)



Вингер Аллан Сен-Максимен исключает свой уход из "Ньюкасла" летом. (Goal)



Другое



Бывший наставник "Челси" и "Тоттенхэма" Андре Виллаш-Боаш может возглавить сборную Марокко. (Daily Mail)



Экс-защитник сборной Англии Пол Кончески возглавил женскую команду "Вест Хэма". (The Telegraph)



72-летний фанат "Юнайтед" получит выигрыш в 100,000 фунтов со ставки в 100 фунтов, если "Ливерпуль" сделает покер в этом сезоне. (The Sun)



"Норвич" расследует опубликованное в инстаграме видео, на котором защитник Брандон Уильямс показывает средний палец. (Daily Star)



Болельщик "Сити" получил перелом челюсти и кровоизлияние в мозг во время поездки в Мадрид на матч Лиги Чемпионов против "Реала". Фанат очнулся в госпитале и помнит только то, что сидел в баре. (Daily Star)