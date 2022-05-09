Гвардиола: "Каждый хочет, чтобы Премьер-Лигу выиграл "Ливерпуль"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал, что каждый желает его команде оступиться в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Пока "Ливерпуль" претендует на все четыре доступных трофея, для "Сити" титул Премьер-Лиги является единственной возможностью завершить сезон не с пустыми руками.

Победа 5:0 над "Ньюкаслом" в воскресенье приблизился "горожан" к этой цели, но Гвардиола почувствовал, что этот результат опечалил многих людей.

"Каждый в этой стране поддерживает "Ливерпуль" — медиа и каждый. Конечно, это так, потому что "Ливерпуль" обладает невероятной историей выступлений в еврокубках — но не в Премьер-Лиге, которую они выиграли один раз за 30 лет. Однако это совершенно не проблема".

"Ливерпуль" — наравне с "Юнайтед" — является самой знаменитой командой из-за того, чего они добились в своей истории. Я имею ввиду титулы, наследие, историю, драмы — многие, многие вещи".

"Однако в последние 10, 11, 12 лет мы восполняем это. Я знаю, что порой нам бывает некомфортно, но мне все равно. Люди хотят победы "Ливерпуля" больше, чем нашей. Это не проблема, это нормально. Возможно, у них больше болельщиков по всему миру, и в Англии больше людей поддерживают "Ливерпуль", чем нас", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 09.05.2022 00:05

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  1. mancityman 09.05.2022 01:23 # mancityman
    КОРОЛЬ!!!

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  2. ganinilyha 09.05.2022 00:37 # ganinilyha
    Не, я за сити. Пулец соснёт хуец и в лиге, и в кубке, и в лч.

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  3. gerrard08 09.05.2022 00:25 # gerrard08
    лол, нас поддерживают(и то не все только адекваты), только те кто за футбол и традиции, а не за бездушную читерскую игрушку для глоров.

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  4. ratamahatta 09.05.2022 00:13 # ratamahatta
    "Каждый в этой стране поддерживает "Ливерпуль" - если он долбoeб, добавил Гвардиола

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  5. electric 09.05.2022 00:12 # electric
    Зайди на фаплю, БАРОН!!! Ты о6осрался!

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