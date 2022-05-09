Гвардиола: "Каждый хочет, чтобы Премьер-Лигу выиграл "Ливерпуль"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола посетовал, что каждый желает его команде оступиться в чемпионской гонке Премьер-Лиги.

Пока "Ливерпуль" претендует на все четыре доступных трофея, для "Сити" титул Премьер-Лиги является единственной возможностью завершить сезон не с пустыми руками.



Победа 5:0 над "Ньюкаслом" в воскресенье приблизился "горожан" к этой цели, но Гвардиола почувствовал, что этот результат опечалил многих людей.



"Каждый в этой стране поддерживает "Ливерпуль" — медиа и каждый. Конечно, это так, потому что "Ливерпуль" обладает невероятной историей выступлений в еврокубках — но не в Премьер-Лиге, которую они выиграли один раз за 30 лет. Однако это совершенно не проблема".



"Ливерпуль" — наравне с "Юнайтед" — является самой знаменитой командой из-за того, чего они добились в своей истории. Я имею ввиду титулы, наследие, историю, драмы — многие, многие вещи".



"Однако в последние 10, 11, 12 лет мы восполняем это. Я знаю, что порой нам бывает некомфортно, но мне все равно. Люди хотят победы "Ливерпуля" больше, чем нашей. Это не проблема, это нормально. Возможно, у них больше болельщиков по всему миру, и в Англии больше людей поддерживают "Ливерпуль", чем нас", — цитирует Гвардиолу ESPN.