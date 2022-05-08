Ясность насчет будущего Холанда наступит "на следующей неделе"

Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель намекнул, что вопрос о переходе нападающего Эрлинга Холанда может быть решен на следующей неделе.

"Сити" считается абсолютным фаворитом в борьбе за 21-летнего Холанда, который доступен для трансфера за 63 миллиона фунтов.



Согласно слухам, "горожане" уже договорились с Эрлингом, забившим 28 голов в 29 матчах этого сезона во всех соревнованиях, об условиях контракта с зарплатой в 500,000 фунтов в неделю.



"Боруссия" уже не надеется сохранить своего бомбардира и ожидает, что в ближайшие дни интрига прояснится.



"Думаю, ясность наступит на следующей неделе. Я не буду удивлен, если в конце концов он уйдет", — сообщил Кель Sport1.