Ясность насчет будущего Холанда наступит "на следующей неделе"
Спортивный директор дортмундской "Боруссии" Себастьян Кель намекнул, что вопрос о переходе нападающего Эрлинга Холанда может быть решен на следующей неделе.
"Сити" считается абсолютным фаворитом в борьбе за 21-летнего Холанда, который доступен для трансфера за 63 миллиона фунтов.
Согласно слухам, "горожане" уже договорились с Эрлингом, забившим 28 голов в 29 матчах этого сезона во всех соревнованиях, об условиях контракта с зарплатой в 500,000 фунтов в неделю.
"Боруссия" уже не надеется сохранить своего бомбардира и ожидает, что в ближайшие дни интрига прояснится.
"Думаю, ясность наступит на следующей неделе. Я не буду удивлен, если в конце концов он уйдет", — сообщил Кель Sport1.
08.05.2022 23:00
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Даже если перейдет в Сити, скорее всего первый сезон будет пристрелочным.
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