Бели хочет, чтобы "Челси" заключил новые контракты с Джеймсом и Маунтом

Новый владелец "Челси" Тодд Бели хочет предложить новые контракты воспитанникам клуба Рису Джеймсу и Мейсону Маунту.

Накануне Бели впервые посетил "Стэмфорд Бридж" после согласования сделки по приобретению "Челси" за 2.5 млрд. фунтов, засвидетельствовав ничью 2:2 против "Вулверхэмптона".



Несмотря на это, у американского бизнесмена, совладельца "ЛА Доджерс" и "ЛА Лэйкерс", было несколько недель, чтобы внимательно изучить положение вещей в лондонском клубе и определить приоритеты.



Ожидается, что Бели завершит сделку по приобретению "Челси" к концу мая, и одним из первых распоряжений Тодда после снятия с клуба санкций будет продление сотрудничества с Джеймсом и Маунтом, сообщает CBS Sports.



Несмотря на свою важность для команды и статус воспитанников академии "синих", Рис и Мейсон являются одними из самых низкооплачиваемых игроков в коллективе Томаса Тухеля.