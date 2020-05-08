Бройя стал целью для "Вест Хэма"

Нападающий Армандо Бройя, принадлежащий "Челси", пополнил список трансферных целей "Вест Хэма" на январь.

"Вест Хэм" уже давно ищет усиление нападения, где в этом сезоне у главного тренера Дэвида Мойеса просто нет альтернативы Мичейлу Антонио.



Как утверждает Daily Mail, Мойес является большим поклонником таланта Бройи, который этот сезон проводит за "Саутгемптон" на правах аренды.



"Молотобойцы" надеются открыть переговоры по 20-летнему англичанину албанского происхождения, как только сделка по продаже "Челси" будет завершена.



Добавим, в этом сезоне Бройя забил девять голов за "Саутгемптон". Правда, последний раз Армандо отличался еще в начале марта.