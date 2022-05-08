"Сити" сокрушил "Ньюкасл" и приблизился к титулу

Рахим Стерлинг "Манчестер Сити" отреагировал на вылет из Лиги Чемпионов, сокрушив дома "Ньюкасл" — 5:0.

Относительно выезда в Мадрид посреди недели в стартовом составе "горожан" произошло четыре изменения. Вместо Кайла Уолкера, Фила Фодена, Рияда Махреза и Бернарду Силвы появились Александр Зинченко, Джек Грилиш, Илкай Гюндоган и Рахим Стерлинг.

В старт "сорок" вернулись Джамаал Ласселлс, Шон Лонгстафф и Крис Вуд.

Первое слово в матче сказали гости. По прошествии восьми минут Вуд пробивал головой с отскоком от газона, но мяч пошел прямо в Эдерсона.

Хозяева тем временем начал пристреливаться и после нескольких промахов открыли счет. На 19-й минуте Гюндоган забросил мяч в штрафную, Канселу головой сделал передачу вдоль ворот, а Стерлинг на дальней штанге поразил цель — 1:0.

Спустя пять минут Вуд отправил мяч в ворота Эдерсона, однако ответный гол не был засчитан из-за офсайда у Бруно Гимараэса.

"Сити" неспешно искал второй гол, и на 38-й минуте, не напрягаясь, цели достиг. Мартин Дубравка отразил дальний удар Гюндогана, как и добивание Рубена Диаша, но Эмерика Лапорта остановить уже не смог — 2:0.

Далее "горожане" играли в свое удовольствие, напрочь лишив соперника мяча. Несмотря на довольно расслабленную манеру хозяев, давление на ворота Дубравки оставалось значительным.

На 61-й минуте все стало окончательно ясно. Родри сыграл на опережение и головой срезал мяч в ворота после подачи Кевином Де Брюйне углового — 3:0.

В концовке "Ньюкасл" получил некоторую свободу действий, а появившийся на замену Каллум Уилсон даже вышел один на один, не сумев пробить Эдерсона.

Так и не размочив счет, на последней минуте основного времени "сороки" пропустили в четвертый раз. Это Фоден на линии вратарской подправил удар Зинченко — 4:0.

Точку же в матче на исходе компенсированного времени поставил Стерлинг, завершив контратаку своей команды ударом в касание из пределов штрафной — 5:0.

"Манчестер Сити" оставил позади эмоциональное поражение от "Реала" в Лиге Чемпионов и хладнокровно добыл три очка, воспользовавшись осечкой "Ливерпуля" накануне и став на шаг ближе к титулу.

"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матче


Метки Манчестер Сити, Ньюкасл, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2022 20:25

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Последние комментарии:




  1. slash-lfc 08.05.2022 22:08 # slash-lfc
    ТОТТЕНХЭМ РУСОЁБ!!!

    (ответить)

  2. hunter022 08.05.2022 21:39 # hunter022
    &#9643;&#65039;Администрация Одесской области с целью ограничения информационного пространства и лишения людей доступа к альтернативному мнению об обстановке вокруг специальной военной операции запретила работу провайдеров спутникового телевидения, осуществляющих трансляцию российских и молдавских телеканалов.

    Жильцов квартир и частных домовладений насильно принуждают демонтировать имеющееся спутниковое оборудование, а всех, кто не выполнил это требование, бездоказательно обвиняют в пророссийских взглядах, изымают компьютеры, планшеты и смартфоны.

    Граждан увозят в неизвестном направлении, их дальнейшая судьба родственникам не известна.

    Такие преступные действия киевских властей направлены на сокрытие от граждан Украины сложившейся катастрофической ситуации в стране, вызванной деструктивной политикой официального Киева, и свидетельствуют о полном безразличии к судьбам миллионов украинцев.

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  3. ian 08.05.2022 21:38 # ian
    Без ВАР Ливерпуль на 1 месте. это тем, кто любит ныть как же ВАР тащит Ливерпуль.
    а вот Сити откровенно рисуют очки как у нас Зениту

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  4. kos9k 08.05.2022 21:33 # kos9k
    Титул был проебан после лички с МС, надеяться на потерю очков с их стороны было бы глупо, а выиграв у Сити и сыграв вчера в ничью, было бы гораздо обидней

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  5. animadora 08.05.2022 21:24 # animadora
    А при чем здесь сороки, лучше на детях отыграйтесь.

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  6. ygyrbendar 08.05.2022 21:21 # ygyrbendar
    https://www.uefa.com/uefachampionsleague/history/clubs/52919--man-city/

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  7. thegodfather 08.05.2022 21:21 # thegodfather
    Помню те времена, когда ггшки и лузерпуки срались на фапле, ибо их команды боролись за 4 место, и зачастую ггшки таки оказывались на 4, а лузерпуки 5-7))))

    А щас ггшки лобызают лузерпукам. Им лишь бы лобызнуть)

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  8. thegodfather 08.05.2022 21:18 # thegodfather
    Норм мс работает на разницу мячей, чтобы еще разок прое6ать спецом, дабы колбасодауны сгорели вухаах

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  9. ian 08.05.2022 21:13 # ian
    всем насрать на МС

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  10. slash-lfc 08.05.2022 21:12 # slash-lfc
    КОРОЛИ!!!

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  11. true-manc 08.05.2022 21:00 # true-manc
    0
    0 АПЛ
    0

    ору)))

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  12. mixmaster 08.05.2022 21:00 # mixmaster
    администрация ресурса напоминает : вы все еще можете проголосовать за 4 место гпенсов, что бы потом не сосать хуи...бла бла бла

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  13. frisby 08.05.2022 20:59 # frisby
    Напоминаю то о чем знает весь мир
    Достижения:
    - Чемпионы Первого Дивизиона: 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 2020

    - Обладатели Кубка Англии (Fa Cup): 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006
    - Обладатели Кубка Лиги (Carling Cup): 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022
    - Обладатели Cуперкубка Англии: 1964(поделен), 1965(поделен), 1966, 1974, 1976, 1977(поделен), 1979, 1980, 1982, 1986 (поделен), 1988, 1989, 1990(поделен), 2001, 2006

    Обладатели Кубка Европейских Чемпионов: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019
    Обладатели Кубка УЕФА: 1973, 1976, 2001
    Обладатели Суперкубка Европы: 1977, 2001, 2005, 2019
    Победители клубного Чемпионата Мира: 2019

    Источник: http://fapl.ru/teams/4/

    а чо там у галубого гавна??????
    2 финала
    2
    0 ЛЧ
    0. просто НОЛЬ. Было Есть и Будет

    (ответить)

  14. gerrard08 08.05.2022 20:58 # gerrard08
    Поздравляю бензоколонку, все же не каждый день получается обыграть ньюкасл.

    (ответить)

  15. kukuruzzo 08.05.2022 20:57 # kukuruzzo
    КИНГини> КНЯГини

    (ответить)

  16. frisby 08.05.2022 20:55 # frisby
    2
    2 финала
    0 ЛЧ
    НННННОООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬЬ ахахахахахах

    (ответить)

  17. sausage 08.05.2022 20:48 # sausage
    Но сороки кончи ещё те дырявые. Не могли дотерпеть пары минут на 3:0 хотя бы.

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  18. fowler9 08.05.2022 20:46 # fowler9
    Ложный нападающий
    Пзехехехехехехех

    Ложный весь твой клубишко

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  19. liverputin 08.05.2022 20:44 # liverputin
    ожидание - покер
    реальность - кал
    пхаахахах ухехехехехех

    (ответить)

  20. sausage 08.05.2022 20:43 # sausage
    Ну не судьба в этот раз. Ливерпуль поборется в следующем сезоне. Тем более, что конкурентов особых, кроме Сити, нет.

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