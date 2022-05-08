"Сити" сокрушил "Ньюкасл" и приблизился к титулу

"Манчестер Сити" отреагировал на вылет из Лиги Чемпионов, сокрушив дома "Ньюкасл" — 5:0.

Относительно выезда в Мадрид посреди недели в стартовом составе "горожан" произошло четыре изменения. Вместо Кайла Уолкера, Фила Фодена, Рияда Махреза и Бернарду Силвы появились Александр Зинченко, Джек Грилиш, Илкай Гюндоган и Рахим Стерлинг.



В старт "сорок" вернулись Джамаал Ласселлс, Шон Лонгстафф и Крис Вуд.



Первое слово в матче сказали гости. По прошествии восьми минут Вуд пробивал головой с отскоком от газона, но мяч пошел прямо в Эдерсона.



Хозяева тем временем начал пристреливаться и после нескольких промахов открыли счет. На 19-й минуте Гюндоган забросил мяч в штрафную, Канселу головой сделал передачу вдоль ворот, а Стерлинг на дальней штанге поразил цель — 1:0.



Спустя пять минут Вуд отправил мяч в ворота Эдерсона, однако ответный гол не был засчитан из-за офсайда у Бруно Гимараэса.



"Сити" неспешно искал второй гол, и на 38-й минуте, не напрягаясь, цели достиг. Мартин Дубравка отразил дальний удар Гюндогана, как и добивание Рубена Диаша, но Эмерика Лапорта остановить уже не смог — 2:0.



Далее "горожане" играли в свое удовольствие, напрочь лишив соперника мяча. Несмотря на довольно расслабленную манеру хозяев, давление на ворота Дубравки оставалось значительным.



На 61-й минуте все стало окончательно ясно. Родри сыграл на опережение и головой срезал мяч в ворота после подачи Кевином Де Брюйне углового — 3:0.



В концовке "Ньюкасл" получил некоторую свободу действий, а появившийся на замену Каллум Уилсон даже вышел один на один, не сумев пробить Эдерсона.



Так и не размочив счет, на последней минуте основного времени "сороки" пропустили в четвертый раз. Это Фоден на линии вратарской подправил удар Зинченко — 4:0.



Точку же в матче на исходе компенсированного времени поставил Стерлинг, завершив контратаку своей команды ударом в касание из пределов штрафной — 5:0.



"Манчестер Сити" оставил позади эмоциональное поражение от "Реала" в Лиге Чемпионов и хладнокровно добыл три очка, воспользовавшись осечкой "Ливерпуля" накануне и став на шаг ближе к титулу.



"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матче