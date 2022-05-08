"Сити" сокрушил "Ньюкасл" и приблизился к титулу
"Манчестер Сити" отреагировал на вылет из Лиги Чемпионов, сокрушив дома "Ньюкасл" — 5:0.
Относительно выезда в Мадрид посреди недели в стартовом составе "горожан" произошло четыре изменения. Вместо Кайла Уолкера, Фила Фодена, Рияда Махреза и Бернарду Силвы появились Александр Зинченко, Джек Грилиш, Илкай Гюндоган и Рахим Стерлинг.
В старт "сорок" вернулись Джамаал Ласселлс, Шон Лонгстафф и Крис Вуд.
Первое слово в матче сказали гости. По прошествии восьми минут Вуд пробивал головой с отскоком от газона, но мяч пошел прямо в Эдерсона.
Хозяева тем временем начал пристреливаться и после нескольких промахов открыли счет. На 19-й минуте Гюндоган забросил мяч в штрафную, Канселу головой сделал передачу вдоль ворот, а Стерлинг на дальней штанге поразил цель — 1:0.
Спустя пять минут Вуд отправил мяч в ворота Эдерсона, однако ответный гол не был засчитан из-за офсайда у Бруно Гимараэса.
"Сити" неспешно искал второй гол, и на 38-й минуте, не напрягаясь, цели достиг. Мартин Дубравка отразил дальний удар Гюндогана, как и добивание Рубена Диаша, но Эмерика Лапорта остановить уже не смог — 2:0.
Далее "горожане" играли в свое удовольствие, напрочь лишив соперника мяча. Несмотря на довольно расслабленную манеру хозяев, давление на ворота Дубравки оставалось значительным.
На 61-й минуте все стало окончательно ясно. Родри сыграл на опережение и головой срезал мяч в ворота после подачи Кевином Де Брюйне углового — 3:0.
В концовке "Ньюкасл" получил некоторую свободу действий, а появившийся на замену Каллум Уилсон даже вышел один на один, не сумев пробить Эдерсона.
Так и не размочив счет, на последней минуте основного времени "сороки" пропустили в четвертый раз. Это Фоден на линии вратарской подправил удар Зинченко — 4:0.
Точку же в матче на исходе компенсированного времени поставил Стерлинг, завершив контратаку своей команды ударом в касание из пределов штрафной — 5:0.
"Манчестер Сити" оставил позади эмоциональное поражение от "Реала" в Лиге Чемпионов и хладнокровно добыл три очка, воспользовавшись осечкой "Ливерпуля" накануне и став на шаг ближе к титулу.
"Манчестер Сити" — "Ньюкасл". Отчет о матче
08.05.2022 20:25
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Последние комментарии:
ТОТТЕНХЭМ РУСОЁБ!!!
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▫️Администрация Одесской области с целью ограничения информационного пространства и лишения людей доступа к альтернативному мнению об обстановке вокруг специальной военной операции запретила работу провайдеров спутникового телевидения, осуществляющих трансляцию российских и молдавских телеканалов.
Жильцов квартир и частных домовладений насильно принуждают демонтировать имеющееся спутниковое оборудование, а всех, кто не выполнил это требование, бездоказательно обвиняют в пророссийских взглядах, изымают компьютеры, планшеты и смартфоны.
Граждан увозят в неизвестном направлении, их дальнейшая судьба родственникам не известна.
Такие преступные действия киевских властей направлены на сокрытие от граждан Украины сложившейся катастрофической ситуации в стране, вызванной деструктивной политикой официального Киева, и свидетельствуют о полном безразличии к судьбам миллионов украинцев.
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Без ВАР Ливерпуль на 1 месте. это тем, кто любит ныть как же ВАР тащит Ливерпуль.
а вот Сити откровенно рисуют очки как у нас Зениту
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Титул был проебан после лички с МС, надеяться на потерю очков с их стороны было бы глупо, а выиграв у Сити и сыграв вчера в ничью, было бы гораздо обидней
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А при чем здесь сороки, лучше на детях отыграйтесь.
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https://www.uefa.com/uefachampionsleague/history/clubs/52919--man-city/
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Помню те времена, когда ггшки и лузерпуки срались на фапле, ибо их команды боролись за 4 место, и зачастую ггшки таки оказывались на 4, а лузерпуки 5-7))))
А щас ггшки лобызают лузерпукам. Им лишь бы лобызнуть)
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Норм мс работает на разницу мячей, чтобы еще разок прое6ать спецом, дабы колбасодауны сгорели вухаах
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всем насрать на МС
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КОРОЛИ!!!
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0
0 АПЛ
0
ору)))
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администрация ресурса напоминает : вы все еще можете проголосовать за 4 место гпенсов, что бы потом не сосать хуи...бла бла бла
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Напоминаю то о чем знает весь мир
Достижения:
- Чемпионы Первого Дивизиона: 1901, 1906, 1922, 1923, 1947, 1964, 1966, 1973, 1976, 1977, 1979, 1980, 1982, 1983, 1984, 1986, 1988, 1990, 2020
- Обладатели Кубка Англии (Fa Cup): 1965, 1974, 1986, 1989, 1992, 2001, 2006
- Обладатели Кубка Лиги (Carling Cup): 1981, 1982, 1983, 1984, 1995, 2001, 2003, 2012, 2022
- Обладатели Cуперкубка Англии: 1964(поделен), 1965(поделен), 1966, 1974, 1976, 1977(поделен), 1979, 1980, 1982, 1986 (поделен), 1988, 1989, 1990(поделен), 2001, 2006
Обладатели Кубка Европейских Чемпионов: 1977, 1978, 1981, 1984, 2005, 2019
Обладатели Кубка УЕФА: 1973, 1976, 2001
Обладатели Суперкубка Европы: 1977, 2001, 2005, 2019
Победители клубного Чемпионата Мира: 2019
Источник: http://fapl.ru/teams/4/
а чо там у галубого гавна??????
2 финала
2
0 ЛЧ
0. просто НОЛЬ. Было Есть и Будет
(ответить)
Поздравляю бензоколонку, все же не каждый день получается обыграть ньюкасл.
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КИНГини> КНЯГини
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2
2 финала
0 ЛЧ
НННННОООООООООЛЛЛЛЛЛЛЛЛЬЬЬЬЬЬЬЬ ахахахахахах
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Но сороки кончи ещё те дырявые. Не могли дотерпеть пары минут на 3:0 хотя бы.
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Ложный нападающий
Пзехехехехехехех
Ложный весь твой клубишко
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ожидание - покер
реальность - кал
пхаахахах ухехехехехех
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Ну не судьба в этот раз. Ливерпуль поборется в следующем сезоне. Тем более, что конкурентов особых, кроме Сити, нет.
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