Артета требует, чтобы "Арсенал" был беспощаден в дерби с "Тоттенхэмом"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета надеется, что в предстоящем дерби с "Тоттенхэмом" его команда будет беспощаднее, нежели против "Лидса".

В воскресенье "Арсенал" отпраздновал победу 2:1 над игравшим две трети матча вдесятером "Лидсом". "Канониры" вели 2:0 уже к 10-й минуте, но с третьим голом у них не заладилось, что вылилось в нервную концовку.



В ближайший четверг у "Арсенала" будет возможность подтвердить свое возвращение в Лигу Чемпионов после нескольких лет перерыва, и Артета надеется, что его команда не повторит допущенных сегодня ошибок.



"После удаления мы должны быть забивать третий гол, а когда этого не происходит, ты можешь поплатиться. Кажется, они забили своим единственным ударом в створ. Да, это было нервно. Это Премьер-Лига, и им не потребовалось много, чтобы создать гол, поэтому в итоге нам пришлось страдать больше, чем требовалось".



"Чего я ожидаю от своей команды в дерби? Что мы забьем третий и четвертый голы, что мы будем беспощадны и абсолютно ничего не позволим сопернику. Такой настрой нам нужен против "Тоттенхэма".



"Мы знаем, насколько важным и определяющим будет этот матч, поэтому мы, как и всегда, планируем одержать победу", — цитирует Артета Evening Standard.