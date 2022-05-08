Рюттен отказался стать ассистентом Тен Хага в МЮ

Голландский специалист Фред Рюттен отказался войти в штаб нового главного тренера "Манчестер Юнайтед" Эрика Тен Хага.



"Юнайтед" еще в прошлом месяце объявил о назначении Тен Хага, однако о том, кто будет ассистировать Эрику с нового сезона, пока официально ничего не сообщалось.



По всей видимости, Тен Хаг все еще находится в поисках правильных людей, потому что 59-летний Рюттен, поработавший с "Твенте", "Шальке-04", ПСВ, "Витессом" и "Фейеноордом", своему соотечественнику отказал, вместо этого решив помогать Рууду Ван Нистелрою в ПСВ.



"Эрик Тен Хаг попросил меня стать его ассистентом в "Манчестер Юнайтед", я сказал "нет". Каждый сам принимает решения в своей жизни. У меня есть семья, внуки, которых я хочу видеть. Я не чувствовал, что мне будет комфортно в такого рода проекте".



"Манчестер Юнайтед" — это поезд, на который ты садишься и с которого не можешь сойти. Я хочу чувствовать себя комфортно, берясь за работу. В ПСВ именно так. Так приятно, когда ты можешь регулярно видеться со внуками и играть с ними в мяч", — цитирует Рюттена The Guardian.