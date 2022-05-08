"Арсенал" победил "Лидс" благодаря дублю Нкетиа

Несмотря на нервную концовку, "Арсенал" одержал победу 2:1 над "Лидсом" и укрепился на четвертой позиции в Премьер-Лиге.

По сравнению с дерби против "Вест Хэма" наставник "канониров" Микель Артета поменял в стартовом составе лишь Нуну Тавареша, вместо которого вышел Седрик Соареш.



В старт "белых" вернулись Диего Льоренте, Даниэль Джеймс и Джо Гелхардт.



Хозяева "Эмирейтс" не стал откладывать дело в долгий ящик и открыли счет уже на пятой минуте, когда Эдди Нкетиа коршуном налетел на замешкавшегося голкипера гостей Илана Мельбе и с близкого расстояния отправил мяч в ворота — 1:0.



Спустя пять минут "Арсенал" удвоил счет. Габриэль Мартинелли ворвался в штрафную с левого фланга, а затем сделал пас в район 11-метровой отметки, откуда удар в касание нанес Нкетиа — 2:0.



Поведя с комфортным счетом, "канониры" принялись играть в свое удовольствие, раз за разом разрывая оборону "Лидса".



На 27-й минуте положение "белых" усугубилось, потому что Люк Эйлинг получил прямую красную карточку за грубейший подкат против Мартинелли.



Далее гости играли исключительно на отбой, но при этом не позволили сопернику забить третий гол до перерыва, несмотря на ряд опасных ситуаций у ворот Мелье.



Во втором тайме "Арсенал" продолжил транжирить моменты и на 66-й минуте был за это наказан. После подачи углового и скидки к дальней штанге Льоренте поразил свободный угол ворот — 2:1.



"Канониры" активизировались, вновь прижали соперника, но играли с оглядкой на свои ворота и реальных моментов не создавали. В игре сохранялось напряжение, однако счет уже не изменился.



"Арсенал" забил два быстрых гола и затем получил численное преимущество. Однако неспособность сделать счет крупным и прикончить интригу сыграла злую шутку с "канонирами". К счастью для лондонцев, все закончилось хорошо.



"Арсенал" — "Лидс". Отчет о матче