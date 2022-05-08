"Арсенал" победил "Лидс" благодаря дублю Нкетиа
Несмотря на нервную концовку, "Арсенал" одержал победу 2:1 над "Лидсом" и укрепился на четвертой позиции в Премьер-Лиге.
По сравнению с дерби против "Вест Хэма" наставник "канониров" Микель Артета поменял в стартовом составе лишь Нуну Тавареша, вместо которого вышел Седрик Соареш.
В старт "белых" вернулись Диего Льоренте, Даниэль Джеймс и Джо Гелхардт.
Хозяева "Эмирейтс" не стал откладывать дело в долгий ящик и открыли счет уже на пятой минуте, когда Эдди Нкетиа коршуном налетел на замешкавшегося голкипера гостей Илана Мельбе и с близкого расстояния отправил мяч в ворота — 1:0.
Спустя пять минут "Арсенал" удвоил счет. Габриэль Мартинелли ворвался в штрафную с левого фланга, а затем сделал пас в район 11-метровой отметки, откуда удар в касание нанес Нкетиа — 2:0.
Поведя с комфортным счетом, "канониры" принялись играть в свое удовольствие, раз за разом разрывая оборону "Лидса".
На 27-й минуте положение "белых" усугубилось, потому что Люк Эйлинг получил прямую красную карточку за грубейший подкат против Мартинелли.
Далее гости играли исключительно на отбой, но при этом не позволили сопернику забить третий гол до перерыва, несмотря на ряд опасных ситуаций у ворот Мелье.
Во втором тайме "Арсенал" продолжил транжирить моменты и на 66-й минуте был за это наказан. После подачи углового и скидки к дальней штанге Льоренте поразил свободный угол ворот — 2:1.
"Канониры" активизировались, вновь прижали соперника, но играли с оглядкой на свои ворота и реальных моментов не создавали. В игре сохранялось напряжение, однако счет уже не изменился.
"Арсенал" забил два быстрых гола и затем получил численное преимущество. Однако неспособность сделать счет крупным и прикончить интригу сыграла злую шутку с "канонирами". К счастью для лондонцев, все закончилось хорошо.
"Арсенал" — "Лидс". Отчет о матче
08.05.2022 17:55
Просмотров: 400
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Лэмпуся лайкуся.
Лидс или пернли на выход. Лучше пернли
(ответить)
Очередная валидольная и тупая концовка. За такую игру Артете надо вставить игрокам. Надо хоронить интригу третьим голом и спокойно докатывать, а они заставляют нервничать там где не обязательно этого делать.
Соареш не уровень команды вообще. Махнуть бы его на Нельсона Семедо из Вулверхемптона или Рикардо Перейру из Лестера с доплатой. Ни физики, ни креатива, ни роста, онли навесы в никуда. Днина.
Пепе сyка тоже сднил окончательно. Ни убежать, ни обвести, ни прокинуть мяч вперед, все похерил.
13 мая будет бойня, но там П1 кажется. Надо будет умирать с Ньюкаслом и надеется что Эвертон сохранит прописку и не будет умирать против нас.
(ответить)
Транжиры(
(ответить)
Состав КОРОЛЕЙ НА СЕГОДНЯШНИЙ МАТЧ!!!
31. Ederson Moraes (G)
14. Aymeric Laporte
09. Gabriel Jesus
08. Ilkay Gundogan
10. Jack Grealish
27. Joao Cancelo
17. Kevin De Bruyne
11. Oleksandr Zinchenko
07. Raheem Sterling
16. Rodri
03. Ruben Dias
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий