Матич близок к переходу в "Ювентус"

Неманья Матич Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич собирается продолжить карьеру в "Ювентусе".

Напомним, еще пару недель назад Матич объявил, что покинет "Юнайтед" в конце этого сезона, когда истекает его контракт.

Как стало известно Daily Star, вскоре после этого Неманье поступил запрос из "Ювентуса", и сейчас стороны обсуждают заключительные детали сделки.

Ожидается, что в Турине 33-летний серб получит бонус за переход в размере 10 миллионов фунтов. Это поможет ветерану сгладить понижение зарплаты до 90,000 фунтов в неделю.

За "Юнайтед" Матич отыграл пять лет после своего перехода из "Челси" за 40 млн. фунтов.


Метки Манчестер Юнайтед, Матич, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2022 16:00

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  1. chamakhmybitchup 08.05.2022 16:26 # chamakhmybitchup
    Синие знатно выжили все соки из сербской деревяхи и развели МЮ

    (ответить)

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