Матич близок к переходу в "Ювентус"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Неманья Матич собирается продолжить карьеру в "Ювентусе".

Напомним, еще пару недель назад Матич объявил, что покинет "Юнайтед" в конце этого сезона, когда истекает его контракт.



Как стало известно Daily Star, вскоре после этого Неманье поступил запрос из "Ювентуса", и сейчас стороны обсуждают заключительные детали сделки.



Ожидается, что в Турине 33-летний серб получит бонус за переход в размере 10 миллионов фунтов. Это поможет ветерану сгладить понижение зарплаты до 90,000 фунтов в неделю.



За "Юнайтед" Матич отыграл пять лет после своего перехода из "Челси" за 40 млн. фунтов.