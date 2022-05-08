Рангник ожидает, что МЮ совершит до восьми приобретений летом
Наставник "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангник ожидает, что его клуб совершит до восьми приобретений грядущим летом.
Концовка этого сезона показывает, какие большие проблема есть у "Юнайтед", который финиширует без трофеев и без путевки в Лигу Чемпионов.
Кроме того, у целого ряда игроков "красных дьяволов" истекают контракты в конце сезона, поэтому Рангник ожидает большой активности от своего клуба на трансферном рынке.
"В конце концов футбол — это довольно просто. Тебе просто нужно выигрывать матчи, и очевидно, что с таким количеством игроков, чьи контракты истекают, нам потребуется ряд новичков".
"Этот клуб уже обладает рядом игроков топ-уровня, но, как я уже говорил, они нам нужны на всех позициях. Полагаю, здесь появится шесть-восемь новых игроков. Это должны быть игроки топ-уровня, которые повысят мастерство команды", — цитирует Рангника Daily Mirror.
08.05.2022 15:00
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