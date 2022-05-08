"Арсенал" нацелился на Тилеманса

Полузащитник "Лестера" Юри Тилеманс стал одной из главных трансферных целей "Арсенала" на грядущее лето.

Ранее на текущей неделе наставник "Арсенала" Микель Артета заключил со своим клубом новый контракт до 2025 года, а технический директор "канониров" Эду пообещал оказать поддержку испанскому специалисту на трансферном рынке.



По информации Daily Mirror, высокое место в списке трансферных целей "Арсенала" занимает Тилеманс, который помог "Лестеру" выиграть Кубок Англии в прошлом сезоне и достичь 1/2 финала Лиги Конференций в этом.



Сейчас у Юри остается только один год по контракту, и "Лестер", не сумев договориться о продлении сотрудничества, готов выслушать предложения насчет 25-летнего бельгийца.



Интерес к Тилемансу также проявляет "Манчестер Юнайтед", однако в случае попадания в Лигу Чемпионов у "Арсенала" появится весомое преимущество над конкурентами.