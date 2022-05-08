Роналду обсуждаетт свое будущее с Фергюсоном

Криштиану Роналду и сэр Алекс Фергюсон Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ведет переговоры с бывшим главным тренером "красных дьяволов" сэром Алексом Фергюсоном о своем будущем в клубе.

Роналду только прошлым летом — не без участия Фергюсона — вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса" и является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне, забив 24 гола, однако в прессе не утихают слухи о скором отъезде Криштиану с "Олд Траффорд".

Как сообщает Daily Mirror, Роналду и Фергюсон живут неподалеку друг от друга в Чешире, и Криштиану регулярно бывает в гостях у сэра Алекса.

Помимо всего прочего, Роналду обсуждал с Фергюсоном свое будущее, и великий шотландец выразил желание, чтобы 37-летний португалец остался в клубе еще на один сезон, как минимум.

Добавим, что сам Роналду хранит молчание насчет своих планов на следующий сезон. Непопадание "Юнайтед" в Лигу Чемпионов и туманные перспективы "красных дьяволов" по завоеванию трофеев не могут не наводить Криштиану на мысли о смене клуба.


Метки Манчестер Юнайтед, Роналду, Фергюсон

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2022 13:00

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