Роналду обсуждаетт свое будущее с Фергюсоном

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду ведет переговоры с бывшим главным тренером "красных дьяволов" сэром Алексом Фергюсоном о своем будущем в клубе.

Роналду только прошлым летом — не без участия Фергюсона — вернулся в "Юнайтед" из "Ювентуса" и является лучшим бомбардиром команды в этом сезоне, забив 24 гола, однако в прессе не утихают слухи о скором отъезде Криштиану с "Олд Траффорд".



Как сообщает Daily Mirror, Роналду и Фергюсон живут неподалеку друг от друга в Чешире, и Криштиану регулярно бывает в гостях у сэра Алекса.



Помимо всего прочего, Роналду обсуждал с Фергюсоном свое будущее, и великий шотландец выразил желание, чтобы 37-летний португалец остался в клубе еще на один сезон, как минимум.



Добавим, что сам Роналду хранит молчание насчет своих планов на следующий сезон. Непопадание "Юнайтед" в Лигу Чемпионов и туманные перспективы "красных дьяволов" по завоеванию трофеев не могут не наводить Криштиану на мысли о смене клуба.