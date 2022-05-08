Клопп: "Мне не нравится футбол "Тоттенхэма"
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп раскритиковал манеру игры "Тоттенхэма".
Продемонстрировав почти образцовую оборонительную игру на "Энфилде", "Тоттенхэм" смог добыть здесь ничью 1:1.
Сугубо оборонительная тактика "шпор" напомнила Клоппу об "Атлетико", недавнем сопернике "Ливерпуля" по Лиге Чемпионов. Юрген понимает, что такого рода футбол имеет право на существование, хотя и не одобряет его.
"Прошу прощения, но я неправильный человек, чтобы спрашивать меня про то, как "Тоттенхэм" оборонялся, потому что мне не нравится такого рода футбол. Но это моя личная проблема. Думаю, у них команда мирового уровня, и они способны на большее".
"Это был матч, в котором они владели мячом 36 процентов времени. Но не я их тренирую. Я не могу изменить это. Игроки мирового уровня, которые блокируют все мячи. Это очень сложно. Так же играет "Атлетико". Это абсолютно нормально, но я так играть не могу. Я уважаю, что они делают, но это не мое", — цитирует Клоппа Sky Sports.
08.05.2022 12:00
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Последние комментарии:
Когда побеждал защитные команды все было ок ,как потерял очки ,сразу бомбануло
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И в каком месте он раскритиковал?
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Тоттенхэм играл на результат, чего и достиг
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контекс знает толк в автобусах, он такой игрой титул с синими взял
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согласен, вчера ттх сыграл в футбол говна. ну похуй и такой футбол бывает. если они так рады этому очку, пускай радуются.
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Это правда
клопу нравится только лгбт-активизм и страпон
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