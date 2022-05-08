Конте не видит "Тоттенхэм" среди претендентов на титул в следующем сезоне

Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его команда не сможет побороться за титул Премьер-Лиги.

В субботу вечером "Тоттенхэму" удалось добыть ничью 1:1 в гостях у "Ливерпуля". "Шпоры" продемонстрировали довольно дерзкий футбол, оказав достойное сопротивление претенденту на титул.



Однако Конте понимает, что соперничать с "Ливерпулем" на длительной дистанции его команда пока не готова и должна двигаться шаг за шагом.



"Нашей команде нужен свой путь, нам нужно заложить базу и укрепить ее. "Ливерпуль" это сделал, Юрген (Клопп) заложил фундамент, они проделали великолепную работу и многое выиграли за семь лет вместе".



"Он создал монстра — в хорошем смысле, удивительном смысле, и он должен быть доволен этим. Но чтобы сделать это, тебе нужно время и терпение, тебе нужно двигаться шаг за шагом".



"Невозможно представить, что в следующем сезоне мы будем сражаться за титул, потому что я реалист и знаю, что в Англии есть очень сильные команды вроде "Ливерпуля", "Сити", "Челси" и "Юнайтед". Непросто противостоять монстрам", — цитирует Конте The Independent.