Конте не видит "Тоттенхэм" среди претендентов на титул в следующем сезоне
Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его команда не сможет побороться за титул Премьер-Лиги.
В субботу вечером "Тоттенхэму" удалось добыть ничью 1:1 в гостях у "Ливерпуля". "Шпоры" продемонстрировали довольно дерзкий футбол, оказав достойное сопротивление претенденту на титул.
Однако Конте понимает, что соперничать с "Ливерпулем" на длительной дистанции его команда пока не готова и должна двигаться шаг за шагом.
"Нашей команде нужен свой путь, нам нужно заложить базу и укрепить ее. "Ливерпуль" это сделал, Юрген (Клопп) заложил фундамент, они проделали великолепную работу и многое выиграли за семь лет вместе".
"Он создал монстра — в хорошем смысле, удивительном смысле, и он должен быть доволен этим. Но чтобы сделать это, тебе нужно время и терпение, тебе нужно двигаться шаг за шагом".
"Невозможно представить, что в следующем сезоне мы будем сражаться за титул, потому что я реалист и знаю, что в Англии есть очень сильные команды вроде "Ливерпуля", "Сити", "Челси" и "Юнайтед". Непросто противостоять монстрам", — цитирует Конте The Independent.
08.05.2022 11:00
Просмотров: 613
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Возьмет 5ое попутно обоссав курей с ног до головы с их амбициями
пусть ждут Поча обратно, только он в этой вакханалии мог порядок навести
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий