Конте не видит "Тоттенхэм" среди претендентов на титул в следующем сезоне

Антонио Конте Главный тренер "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его команда не сможет побороться за титул Премьер-Лиги.

В субботу вечером "Тоттенхэму" удалось добыть ничью 1:1 в гостях у "Ливерпуля". "Шпоры" продемонстрировали довольно дерзкий футбол, оказав достойное сопротивление претенденту на титул.

Однако Конте понимает, что соперничать с "Ливерпулем" на длительной дистанции его команда пока не готова и должна двигаться шаг за шагом.

"Нашей команде нужен свой путь, нам нужно заложить базу и укрепить ее. "Ливерпуль" это сделал, Юрген (Клопп) заложил фундамент, они проделали великолепную работу и многое выиграли за семь лет вместе".

"Он создал монстра — в хорошем смысле, удивительном смысле, и он должен быть доволен этим. Но чтобы сделать это, тебе нужно время и терпение, тебе нужно двигаться шаг за шагом".

"Невозможно представить, что в следующем сезоне мы будем сражаться за титул, потому что я реалист и знаю, что в Англии есть очень сильные команды вроде "Ливерпуля", "Сити", "Челси" и "Юнайтед". Непросто противостоять монстрам", — цитирует Конте The Independent.


Метки Конте, Ливерпуль, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2022 11:00

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  1. lfcynwa 08.05.2022 13:22 # lfcynwa
    Возьмет 5ое попутно обоссав курей с ног до головы с их амбициями

    пусть ждут Поча обратно, только он в этой вакханалии мог порядок навести

    (ответить)

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