Фернандеш: "Брайтон" заслужил победу"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш вынес неутешительный вердикт по поводу поражения от "Брайтона".

Накануне "Юнайтед" потерпел унизительное поражение 4:0 в гостях у "чаек", и Фернандеш находит этот результат справедливым. Бруну надеется, что его команда сделает правильные выводы.



"Результат такой, какой он есть. Это недостаточно хорошо. Они переиграли нас. У них всегда было решение. Они лучше прессинговали и заслужили победу".



"Что было не так? Всего понемногу. Это касается и качества игры, и настроя. Они заслужили победу, а мы заслужили быть там, где находимся. Нам должно быть стыдно, потому что это никуда не годится. Мы должны играть гораздо лучше".



"Я не хочу говорить о будущем — у нас все еще остается один матч в этом сезоне, и мы должны выиграть его. Я много раз говорил с клубом о будущем до продления контракта, и я думаю, будущее этого клуба может быть хорошим, однако этот сезон показал, что нам нужно исправить многие вещи", — сообщил Фернандеш Sky Sports.