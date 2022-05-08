Фернандеш: "Брайтон" заслужил победу"
Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Бруну Фернандеш вынес неутешительный вердикт по поводу поражения от "Брайтона".
Накануне "Юнайтед" потерпел унизительное поражение 4:0 в гостях у "чаек", и Фернандеш находит этот результат справедливым. Бруну надеется, что его команда сделает правильные выводы.
"Результат такой, какой он есть. Это недостаточно хорошо. Они переиграли нас. У них всегда было решение. Они лучше прессинговали и заслужили победу".
"Что было не так? Всего понемногу. Это касается и качества игры, и настроя. Они заслужили победу, а мы заслужили быть там, где находимся. Нам должно быть стыдно, потому что это никуда не годится. Мы должны играть гораздо лучше".
"Я не хочу говорить о будущем — у нас все еще остается один матч в этом сезоне, и мы должны выиграть его. Я много раз говорил с клубом о будущем до продления контракта, и я думаю, будущее этого клуба может быть хорошим, однако этот сезон показал, что нам нужно исправить многие вещи", — сообщил Фернандеш Sky Sports.
08.05.2022 10:00
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Восхищает как игрок, раздражает как человек.
Смотрел 2 тайм. Вечно с кислым плаксивым лицом. Каждый раз пытался упасть и выклянчить что-то у судьи. Контракт выбил, можно и расслабиться. Как бы не превратился в обузу по примеру многих игроков, которые подписали крупные контракты.
Я уже ругался на игроков МЮ за их действия, ну невозможно смотреть спокойно. Где желание биться за клуб, за эмблему?!
Разгоните стадо бездушных наемников, лучше пусть игроки академииьбегают, проигрывают, но будут делать это со страстью в глазах.
Не думал, что поражения МЮ меня будут так раздражать.
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