Тен Хег признал, что может устроить трансферный рейд на "Аякс"

Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что может совершить трансферный рейд на "Аякс".

Тен Хаг приступит к работе с "Юнайтед", как только завершит этот сезон в "Аяксе", но пресса уже вовсю спекулирует о возможных приобретениях Эрика.



Согласно слухам, среди целей "красных дьяволов" значатся звезды "Аякса" Юрриен Тимбер, Антони и Себастьян Алле, и Тен Хаг действительно подумывает о воссоединении в Манчестере с некоторыми из своих нынешних подопечных.



"У нас нет договоренности, которая бы запрещала мне брать с собой игрой в "Манчестер Юнайтед". Какие игроки "Аякса" мне были бы интересы? Здесь у меня очень хорошие игроки, так что это не проблема".



"Сейчас нам нужно стать чемпионами, и каждый должен быть сосредоточен на этом", — цитирует Тен Хага talkSPORT.