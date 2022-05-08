Тен Хег признал, что может устроить трансферный рейд на "Аякс"

Эрик Тен Хаг Новый главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик Тен Хаг признал, что может совершить трансферный рейд на "Аякс".

Тен Хаг приступит к работе с "Юнайтед", как только завершит этот сезон в "Аяксе", но пресса уже вовсю спекулирует о возможных приобретениях Эрика.

Согласно слухам, среди целей "красных дьяволов" значатся звезды "Аякса" Юрриен Тимбер, Антони и Себастьян Алле, и Тен Хаг действительно подумывает о воссоединении в Манчестере с некоторыми из своих нынешних подопечных.

"У нас нет договоренности, которая бы запрещала мне брать с собой игрой в "Манчестер Юнайтед". Какие игроки "Аякса" мне были бы интересы? Здесь у меня очень хорошие игроки, так что это не проблема".

"Сейчас нам нужно стать чемпионами, и каждый должен быть сосредоточен на этом", — цитирует Тен Хага talkSPORT.


Метки Аякс, Манчестер Юнайтед, Тен Хаг, трансферы

Автор mihajlo   

Дата 08.05.2022 09:00

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