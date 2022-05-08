Конте: "Тоттенхэм" все еще в гонке"

Наставник "Тоттенхэма" Антонио Конте заявил, что его команда остается в гонке за место в топ-4 Премьер-Лиги.

Ничья 1:1 на "Энфилде" в субботу вечером стала большим ударам по шансам "Ливерпуля" завоевать титул, но и по шансам "Тоттенхэма" финишировать в топ-4.



Сейчас "шпоры" находятся в одном очке позади замыкающего топ-4 "Арсенала", который вдобавок сыграл на матч меньше, однако Конте спешит заметить, что в следующий четверг у его команды будет возможность поправить свое положение.



"Нам остается сыграть три матча, четыре — "Арсеналу". Нам будет непросто, непросто будет "Арсеналу". В ноябре мало кто мог поверить, что "Тоттенхэм" будет до конца сражаться за попадание в Лигу Чемпионов".



"В четверг нас ждет важный матч, лондонское дерби против нашего врага и конкурента по гонке. Я хочу взять эти очки, потому что надежда на попадание в Лигу Чемпионов — это важно. Мы все еще в гонке за попадание в Лигу Чемпионов", — приводит слова Конте Sky Sports.